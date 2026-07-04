Верховный Суд объяснил, имеет ли сельский совет право обязать жителей устанавливать счетчики электроэнергии

Верховный Суд рассмотрел дело о законности решения сельского совета об обязательном установлении счетчиков электроэнергии и порядке распределения стоимости электроэнергии между потребителями.

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Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел дело о законности отдельных положений решения Дивичковского сельского совета, которыми жителей многоквартирных домов обязали установить приборы учета электроэнергии, а также определили порядок распределения стоимости электроэнергии между потребителями, не имеющими индивидуальных счетчиков. Суд проверил, действовал ли сельский совет в пределах своих полномочий, принимая соответствующее нормативное решение.

Фабула дела

Спор возник после того, как еще в 2019 году Министерство обороны Украины передало в коммунальную собственность территориальной общины часть имущества военного городка, в частности шесть многоквартирных жилых домов.

После принятия этого имущества Дивичковский сельский совет принял решение от 6 февраля 2020 года №1085-24-VII, которым утвердил Порядок возмещения расходов на предоставление услуг по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

В частности, решением была предусмотрена обязанность потребителей установить приборы учета электроэнергии и водоснабжения. Кроме того, для домов, не оборудованных индивидуальными счетчиками, был установлен порядок определения объемов потребленной электроэнергии как разницы небаланса между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета с последующим распределением между потребителями, которые не установили счетчики.

Истец считал, что сельский совет превысил свои полномочия, поскольку законодательство не наделяет орган местного самоуправления правом возлагать на потребителей обязанность устанавливать счетчики электроэнергии и определять иной порядок расчетов за электроэнергию, чем предусмотрен специальным законодательством. Также он просил взыскать моральный вред.

Решения судов

После передачи спора в административную юрисдикцию Киевский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным и недействительным пункт решения сельского совета в части возложения на жителей многоквартирных домов обязанности устанавливать средства коммерческого учета электроэнергии. Вместе с тем в удовлетворении других исковых требований, в частности об отмене положений о порядке распределения небаланса электроэнергии и возмещении морального вреда, было отказано.

Шестой апелляционный административный суд согласился с такими выводами и оставил решение без изменений.

Правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Коллегия судей отметила, что правоотношения в сфере производства, передачи, распределения, купли-продажи, поставки и потребления электрической энергии регулируются специальным законодательством, в частности Законом Украины «О рынке электрической энергии», Кодексом коммерческого учета электрической энергии, Правилами розничного рынка электрической энергии и другими нормативно-правовыми актами, принятыми во исполнение этих законов.

Суд пришел к выводу, что ни одним из указанных нормативно-правовых актов не предусмотрены полномочия органа местного самоуправления возлагать на потребителей обязанность устанавливать индивидуальные средства коммерческого учета электрической энергии. Следовательно, Дивичковский сельский совет, принимая соответствующее положение своего решения, вышел за пределы предоставленных ему законом полномочий, поэтому оно обоснованно было признано судами противоправным и недействительным.

Вместе с тем Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии правовых оснований для отмены положения Порядка, касающегося определения объемов потребления электрической энергии в домах, не оборудованных индивидуальными средствами учета. Суд отметил, что оспариваемое положение само по себе не устанавливает новых правил функционирования рынка электрической энергии или порядка коммерческого учета, а лишь определяет механизм распределения небаланса между потребителями при отсутствии индивидуальных приборов учета.

Кроме того, Верховный Суд согласился с выводом об отсутствии оснований для возмещения морального вреда. Коллегия судей указала, что истец не доказал факт причинения такого вреда, наличие причинно-следственной связи между принятием оспариваемого решения и заявленными негативными последствиями, а также не обосновал размер заявленной компенсации.

Также Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайств о вынесении отдельных определений в отношении Кабинета Министров Украины, наличии признаков уголовного правонарушения и действий судей, указав, что эти вопросы не являются предметом рассмотрения в данном административном деле.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление суда апелляционной инстанции — без изменений.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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