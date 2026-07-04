В Киеве готовятся повысить стоимость проезда до 30 грн: киевляне продолжают требовать отмены решения

Планы повысить стоимость проезда до 30 грн в Киеве вызывают недовольство горожан, продолжающих требовать от власти отказаться от этой инициативы.

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Как известно, в Киеве планируют установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Также городские власти предлагают ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

В Киевской городской государственной администрации объясняют необходимость пересмотра тарифов тем, что в последний раз их изменяли еще в 2018 году. За это время существенно выросли расходы транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание инфраструктуры, одновременно сократился пассажиропоток.

В КГГА также отмечают, что, согласно расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за одну поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте. Предлагаемые 30 грн, по словам чиновников, не покрывают фактическую себестоимость перевозок.

Киевляне выступают против повышения

Впрочем, часть жителей столицы не поддерживает инициативу городских властей. Киевляне подают петиции с призывом не повышать тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте до окончания военного положения, отмечая, что во время войны дополнительная финансовая нагрузка является неуместной.

Одна из таких петиций уже набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов на сайте Киевского городского совета. Документ был зарегистрирован 20 мая, а по состоянию на 4 июля преодолел необходимый порог поддержки.

Авторы обращения подчеркивают, что украинцы уже длительное время живут в условиях полномасштабной войны, экономической нестабильности, потери доходов и постоянного роста цен на товары и услуги. По их мнению, повышение стоимости проезда станет еще одной финансовой нагрузкой для многих семей.

Ранее на сайте Киевского городского совета уже были зарегистрированы три петиции с призывом не повышать тарифы на проезд до окончания военного положения. Все они также набрали необходимое количество голосов, однако городские власти их не поддержали.

Несмотря на это, в КГГА продолжают подготовку к обновлению тарифов. Согласно предложенной модели, стоимость поездки будет зависеть от количества поездок, приобретенных на транспортную карту. Так, 1–9 поездок будут стоить по 30 грн, 10–19 — по 28,90 грн, 20–29 — по 27,80 грн, 30–39 — по 26,60 грн, 40–49 — по 25,50 грн, а пакет из 50 поездок — по 25 грн за каждую.

Отмечается, что стоимость проезда в Киеве не пересматривали с 2018 года. С 1 января 2022 года власти планировали повысить тариф до 20 грн, однако этого не произошло.

В конце 2021 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что стоимость проезда не будет повышаться до окончания отопительного сезона. В 2023 году городские власти также заверяли, что не будут повышать тарифы до окончания войны.

Позже, в сентябре 2025 года, Кличко отметил, что, несмотря на дотационный характер общественного транспорта столицы, город продолжит искать возможности, чтобы избежать повышения стоимости проезда. Вместе с тем сейчас в КГГА вновь вернулись к вопросу пересмотра тарифов, аргументируя это значительным ростом расходов на функционирование транспортной системы.

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