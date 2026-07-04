Чем жарче лето, тем меньше денег: исследователи выявили тревожную закономерность
Экстремальные погодные явления все сильнее влияют не только на климат, но и на экономику. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали, как волны жары, засухи и их сочетание отражаются на доходах домохозяйств. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Global Environmental Change.
Как жара и засуха влияют на доходы
Исследование показало, что сама по себе волна жары сокращает средние доходы домохозяйств примерно на 0,7%, тогда как засуха — на 1,8%.
Наибольшие потери возникают тогда, когда эти явления происходят одновременно. В таком случае средние доходы домохозяйств уменьшаются почти на 3%.
Ученые отмечают, что сочетание экстремальной жары и засухи представляет серьезную угрозу не только для здоровья людей, но и для их работы, средств к существованию и финансовой стабильности. Кроме того, из-за изменения климата такие погодные явления будут происходить все чаще.
Почему люди теряют доходы
Для исследования были использованы данные европейских опросов домохозяйств за 2004–2022 годы, которые сопоставили с информацией о температуре воздуха и засухах.
Как объясняют авторы работы, доходы сокращаются из-за совокупности негативных факторов. Среди них:
- ухудшение состояния здоровья населения;
• снижение производительности труда;
• сокращение производства продуктов питания;
• перебои в работе критически важных сфер, связанных с водными ресурсами, в частности транспорта и энергетики.
Больше всего пострадают малообеспеченные
Исследование также показало, что экономические последствия экстремальной погоды распределяются неравномерно.
Наибольшие потери несут наименее обеспеченные слои населения. Их доходы могут сокращаться примерно на 4%, тогда как для остального населения этот показатель составляет около 1,1–1,8%. По мнению исследователей, это еще больше усилит неравенство доходов.
Где уже зафиксировали наибольшие потери
Во время волн жары и засух в 2004–2022 годах наибольшее сокращение доходов зафиксировали в отдельных регионах Испании и Венгрии.
В частности, в Мадриде доходы сократились примерно на 10%, в Центральной Венгрии — на 9,4%, а в Центральной Испании — на 8,8%.
Какими могут быть последствия глобального потепления
Исследователи также смоделировали возможные последствия дальнейшего повышения глобальной температуры.
По их расчетам, если потепление достигнет 1,5°C, около 60 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности.
Если же температура повысится на 2,7°C, это число может вырасти до 127 миллионов человек.
При этом средний доход домохозяйств к концу столетия может сократиться примерно на 27%.
Наиболее уязвимыми, по прогнозам исследователей, станут Греция, Испания, Румыния, Болгария и Кипр. В случае потепления на 2,7°C доходы домохозяйств в Испании могут сократиться более чем на треть, а в Греции — почти вдвое.
Исследование обнародовали на фоне новой волны жары
Результаты исследования были обнародованы на фоне мощной волны жары, которая охватила значительную часть Европы.
В Великобритании синоптики предупреждают о возможности установления нового температурного рекорда. На значительной части Англии и Уэльса объявлен редкий «красный» уровень опасности из-за экстремальной жары. Метеорологи отмечают, что такие погодные условия представляют угрозу для жизни не только людей из групп риска, но и всего населения, а температурный рекорд июня в 35,6°C может быть существенно превышен.
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