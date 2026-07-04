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Чем жарче лето, тем меньше денег: исследователи выявили тревожную закономерность

16:19, 4 июля 2026
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Волны жары и засухи бьют не только по здоровью, но и по доходам и семейному бюджету.
Чем жарче лето, тем меньше денег: исследователи выявили тревожную закономерность
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Экстремальные погодные явления все сильнее влияют не только на климат, но и на экономику. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали, как волны жары, засухи и их сочетание отражаются на доходах домохозяйств. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Global Environmental Change.

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Как жара и засуха влияют на доходы

Исследование показало, что сама по себе волна жары сокращает средние доходы домохозяйств примерно на 0,7%, тогда как засуха — на 1,8%.

Наибольшие потери возникают тогда, когда эти явления происходят одновременно. В таком случае средние доходы домохозяйств уменьшаются почти на 3%.

Ученые отмечают, что сочетание экстремальной жары и засухи представляет серьезную угрозу не только для здоровья людей, но и для их работы, средств к существованию и финансовой стабильности. Кроме того, из-за изменения климата такие погодные явления будут происходить все чаще.

Почему люди теряют доходы

Для исследования были использованы данные европейских опросов домохозяйств за 2004–2022 годы, которые сопоставили с информацией о температуре воздуха и засухах.

Как объясняют авторы работы, доходы сокращаются из-за совокупности негативных факторов. Среди них:

  • ухудшение состояния здоровья населения;
    • снижение производительности труда;
    • сокращение производства продуктов питания;
    • перебои в работе критически важных сфер, связанных с водными ресурсами, в частности транспорта и энергетики.

Больше всего пострадают малообеспеченные

Исследование также показало, что экономические последствия экстремальной погоды распределяются неравномерно.

Наибольшие потери несут наименее обеспеченные слои населения. Их доходы могут сокращаться примерно на 4%, тогда как для остального населения этот показатель составляет около 1,1–1,8%. По мнению исследователей, это еще больше усилит неравенство доходов.

Где уже зафиксировали наибольшие потери

Во время волн жары и засух в 2004–2022 годах наибольшее сокращение доходов зафиксировали в отдельных регионах Испании и Венгрии.

В частности, в Мадриде доходы сократились примерно на 10%, в Центральной Венгрии — на 9,4%, а в Центральной Испании — на 8,8%.

Какими могут быть последствия глобального потепления

Исследователи также смоделировали возможные последствия дальнейшего повышения глобальной температуры.

По их расчетам, если потепление достигнет 1,5°C, около 60 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности.

Если же температура повысится на 2,7°C, это число может вырасти до 127 миллионов человек.

При этом средний доход домохозяйств к концу столетия может сократиться примерно на 27%.

Наиболее уязвимыми, по прогнозам исследователей, станут Греция, Испания, Румыния, Болгария и Кипр. В случае потепления на 2,7°C доходы домохозяйств в Испании могут сократиться более чем на треть, а в Греции — почти вдвое.

Исследование обнародовали на фоне новой волны жары

Результаты исследования были обнародованы на фоне мощной волны жары, которая охватила значительную часть Европы.

В Великобритании синоптики предупреждают о возможности установления нового температурного рекорда. На значительной части Англии и Уэльса объявлен редкий «красный» уровень опасности из-за экстремальной жары. Метеорологи отмечают, что такие погодные условия представляют угрозу для жизни не только людей из групп риска, но и всего населения, а температурный рекорд июня в 35,6°C может быть существенно превышен.

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