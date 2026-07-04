Чим спекотніше літо, тим менше грошей: дослідники виявили тривожну закономірність

Хвилі спеки та посухи б'ють не лише по здоров'ю, а й по доходах і сімейному бюджету.

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Екстремальні погодні явища дедалі сильніше впливають не лише на клімат, а й на економіку. До такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували, як хвилі спеки, посухи та їх поєднання позначаються на доходах домогосподарств. Результати дослідження опубліковано в науковому журналі Global Environmental Change.

Як спека та посуха впливають на доходи

Дослідження показало, що сама по собі хвиля спеки скорочує середні доходи домогосподарств приблизно на 0,7%, тоді як посуха — на 1,8%.

Найбільші втрати виникають тоді, коли ці явища відбуваються одночасно. У такому разі середні доходи домогосподарств зменшуються майже на 3%.

Науковці зазначають, що поєднання екстремальної спеки та посухи становить серйозну загрозу не лише для здоров'я людей, а й для їхньої роботи, засобів до існування та фінансової стабільності. Крім того, через зміну клімату такі погодні явища траплятимуться дедалі частіше.

Чому люди втрачають доходи

Для дослідження були використані дані європейських опитувань домогосподарств за 2004–2022 роки, які зіставили з інформацією про температуру повітря та посухи.

Як пояснюють автори роботи, доходи скорочуються через сукупність негативних факторів. Серед них:

погіршення стану здоров'я населення;

зниження продуктивності праці;

скорочення виробництва продуктів харчування;

перебої у роботі критично важливих сфер, пов'язаних із водними ресурсами, зокрема транспорту та енергетики.

Найбільше постраждають малозабезпечені

Дослідження також показало, що економічні наслідки екстремальної погоди розподіляються нерівномірно.

Найбільших втрат зазнають найменш забезпечені верстви населення. Їхні доходи можуть скорочуватися приблизно на 4%, тоді як для решти населення цей показник становить близько 1,1–1,8%. На думку дослідників, це ще більше посилюватиме нерівність доходів.

Де вже зафіксували найбільші втрати

Під час хвиль спеки та посух у 2004–2022 роках найбільше скорочення доходів зафіксували в окремих регіонах Іспанії та Угорщини.

Зокрема, у Мадриді доходи скоротилися приблизно на 10%, у Центральній Угорщині — на 9,4%, а в Центральній Іспанії — на 8,8%.

Якими можуть бути наслідки глобального потепління

Дослідники також змоделювали можливі наслідки подальшого підвищення глобальної температури.

За їхніми розрахунками, якщо потепління досягне 1,5°C, близько 60 мільйонів людей можуть опинитися за межею бідності.

Якщо ж температура підвищиться на 2,7°C, ця кількість може зрости до 127 мільйонів осіб.

Водночас середній дохід домогосподарств до кінця століття може скоротитися приблизно на 27%.

Найбільш уразливими, за прогнозами дослідників, стануть Греція, Іспанія, Румунія, Болгарія та Кіпр. У разі потепління на 2,7°C доходи домогосподарств в Іспанії можуть скоротитися більш ніж на третину, а в Греції — майже удвічі.

Дослідження оприлюднили на тлі нової хвилі спеки

Результати дослідження були оприлюднені на тлі потужної хвилі спеки, яка охопила значну частину Європи.

У Великій Британії синоптики попереджають про можливість встановлення нового температурного рекорду. У значній частині Англії та Уельсу оголошено рідкісний «червоний» рівень небезпеки через екстремальну спеку. Метеорологи зазначають, що такі погодні умови становлять загрозу для життя не лише людей із груп ризику, а й усього населення, а температурний рекорд червня у 35,6°C може бути суттєво перевищений.

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