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Чоловік отримав відстрочку від мобілізації за фальшивими документами про інвалідність дружини — суд виніс вирок

16:01, 4 липня 2026
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Суд призначив військовозобов’язаному штраф і зобов'язав перерахувати 50 тисяч на ЗСУ.
Чоловік отримав відстрочку від мобілізації за фальшивими документами про інвалідність дружини — суд виніс вирок
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Військовозобов'язаний із Миколаївської області, який отримав відстрочку від призову під час мобілізації на підставі підроблених документів про встановлення дружині II групи інвалідності та необхідність здійснення за нею постійного догляду, отримав вирок на підставі угоди про визнання винуватості.

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Суд застосував положення частини 1 статті 69 КК України та призначив йому штраф у розмірі 34 тис. грн. Крім того, у межах укладеної угоди чоловік зобов'язався перерахувати 50 тис. грн на підтримку Збройних Сил України через платформу UNITED24.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Обставини справи

Суд встановив, що обвинувачений був військовозобов'язаним, перебував на військовому обліку та був визнаний придатним до проходження військової служби. Законних підстав для отримання відстрочки від призову під час мобілізації він не мав.

За матеріалами справи, не пізніше листопада 2024 року чоловік через месенджер зв'язався з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження. За грошову винагороду вони погодилися виготовити підроблені документи про встановлення його дружині II групи інвалідності та документи про необхідність здійснення ним постійного догляду за нею.

Зокрема, були виготовлені підроблені довідка до акта огляду МСЕК про встановлення дружині II групи інвалідності та висновок ЛКК про те, що догляд за нею має здійснювати чоловік. Після цього документи були надіслані поштовим відправленням до Первомайська.

18 листопада 2024 року обвинувачений подав до територіального центру комплектування та соціальної підтримки заяву про надання відстрочки від призову під час мобілізації, додавши до неї зазначені документи та вказавши неправдиві відомості про необхідність постійного догляду за дружиною.

На підставі поданої заяви та долучених документів ТЦК видав йому довідку про відстрочку від призову під час мобілізації.

Угода про визнання винуватості

Прокурор та обвинувачений за участю захисника уклали угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений повністю і беззастережно визнав свою вину та погодився з усіма обставинами обвинувачення.

У межах угоди він також зобов'язався протягом 20 днів після її затвердження перерахувати 50 тис. грн на офіційний рахунок Національного банку України для підтримки Збройних Сил України (платформа UNITED24). Суд роз'яснив, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку.

Чому суд застосував статтю 69 КК України

Затверджуючи угоду, суд застосував частину 1 статті 69 КК України, яка дозволяє за наявності кількох пом'якшуючих обставин перейти до більш м'якого виду основного покарання, не передбаченого санкцією статті.

Суд врахував, що обвинувачений щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, повідомивши про осіб, причетних до виготовлення підроблених документів, здійснював підтримку Збройних Сил України, позитивно характеризується, раніше не судимий та вперше притягується до кримінальної відповідальності. Також суд зазначив, що на момент розгляду справи чоловік мав бронювання за місцем роботи, що є окремою підставою для відстрочки від призову під час мобілізації.

Обставин, які обтяжували б покарання, суд не встановив.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 358 та ст. 336 КК України.

За використання завідомо підробленого документа йому призначено штраф у розмірі 850 грн.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України суд перейшов до більш м'якого виду основного покарання та призначив штраф у розмірі 34 тис. грн.

За сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого більш суворим визначено у виді штрафу в розмірі 34 тис. грн.

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суд штраф вирок відстрочка військовозобов'язаний інвалідність

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