Як безпечно купувати рибу влітку: головні правила, які допоможуть уникнути отруєння

Що потрібно перевірити перед покупкою риби та які ознаки можуть свідчити, що продукт небезпечний для здоров'я.

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Риба є одним із найкорисніших продуктів у раціоні, однак саме вона потребує особливо суворого дотримання правил зберігання, транспортування та продажу. Навіть незначне порушення температурного режиму або неналежні умови реалізації можуть призвести до розмноження небезпечних мікроорганізмів і зробити продукт небезпечним для здоров’я. Саме тому в Україні встановлені обов’язкові вимоги до безпечності риби та рибної продукції, а фахівці радять покупцям уважно оглядати товар перед придбанням.

Риба та рибні продукти традиційно займають важливе місце у раціоні українців, адже містять повноцінний білок, вітаміни, мінерали та омега-3 жирні кислоти. Водночас вони належать до продуктів, що потребують особливих умов зберігання та транспортування.

В Україні діють гігієнічні вимоги до виробництва та обігу рибної продукції, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 20 жовтня 2022 року №813. Документ визначає правила безпечності риби на всіх етапах — від вилову до продажу споживачеві.

Температура зберігання риби: чому це важливо

Однією з головних вимог є суворе дотримання температурного режиму.

Свіжа риба повинна зберігатися за температури, максимально наближеної до температури танення льоду. Заморожену продукцію необхідно зберігати за температури не вище мінус 18 °С.

Навіть короткочасне порушення температурного режиму може призвести до погіршення якості продукції та розвитку небезпечних мікроорганізмів. Саме тому риба повинна перебувати у безперервному «холодовому ланцюгу» — від моменту вилову і до столу споживача.

Як повинна зберігатися свіжа риба

Законодавство передбачає, що свіжі рибні продукти мають охолоджуватися одразу після вилову.

Під час транспортування риба повинна зберігатися під льодом або в умовах контрольованої температури.

Контейнери для зберігання мають унеможливлювати контакт продукції з талою водою, а лід повинен повністю покривати рибу. Такі умови допомагають зберегти її свіжість і безпечність.

Як обрати якісну рибу: ознаки свіжого продукту

Під час купівлі варто уважно оглянути продукцію.

Ознаками якісної та безпечної риби є:

прозорі очі;

природний запах;

пружне м'ясо;

яскраво-червоні або рожеві зябра;

чиста поверхня без пошкоджень.

Водночас від покупки краще відмовитися, якщо риба має:

різкий неприємний запах;

каламутні очі;

слиз темного кольору;

м'яку консистенцію;

пошкоджену упаковку або велику кількість льоду всередині замороженого продукту.

Суші та сира риба: які вимоги встановлює закон

Популярні серед українців суші, сашимі та інші страви із сирої риби потребують спеціальної обробки.

Для знищення можливих паразитів рибу необхідно заморожувати:

за температури мінус 20 °С — не менше ніж 24 години;

або за температури мінус 35 °С — не менше ніж 15 годин.

Крім того, законодавство забороняє реалізовувати:

рибу з видимими паразитами;

продукцію з перевищенням показників свіжості;

рибу, що містить небезпечні токсини;

продукцію, яка не відповідає мікробіологічним критеріям безпечності.

Де безпечно купувати рибу

Держпродспоживслужба рекомендує купувати рибу:

у торговельних мережах;

у спеціалізованих магазинах;

на агропродовольчих ринках, де проводиться ветеринарно-санітарний контроль.

Натомість придбання риби у місцях стихійної торгівлі може становити ризик для здоров'я, оскільки походження продукції та умови її зберігання залишаються невідомими.

Що варто перевірити перед покупкою

Фахівці наголошують, що відповідальність за безпечність рибної продукції покладається на виробника та продавця, однак уважність самого покупця також має важливе значення.

Перед придбанням рекомендують:

перевіряти зовнішній вигляд риби;

звертати увагу на умови її зберігання;

оглядати цілісність упаковки;

уважно читати інформацію на маркуванні.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зробити рибу не лише корисною, а й безпечною складовою щоденного раціону.

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