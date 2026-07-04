Сонцезахисний крем влітку: 8 помилок, які допускає майже кожен

Використання сонцезахисного крему є одним із основних способів захисту шкіри від сонячних опіків і негативного впливу ультрафіолету.

фото: Freepik

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Сонцезахисний крем використовують не лише під час відпочинку на пляжі. За словами дерматологів, ультрафіолетове випромінювання впливає на шкіру і в повсякденному житті: у місті, за хмарної погоди та навіть під час поїздок автомобілем. Тому фахівці рекомендують застосовувати SPF-засоби для захисту від сонячних опіків, фотостаріння шкіри та зниження ризику захворювань, пов'язаних із впливом ультрафіолету.

Втім, більшість людей користуються сонцезахисним кремом неправильно. Ось найпоширеніші помилки.

1. Наносять крем лише на пляжі

Чимало українців використовують SPF виключно під час відпочинку біля моря чи басейну. Насправді ультрафіолетові промені діють протягом усього року.

UVA-промені, які відповідають за фотостаріння шкіри, проникають навіть крізь хмари та скло. Вони можуть впливати на шкіру під час прогулянки містом, роботи біля вікна або керування автомобілем.

2. Використовують занадто мало крему

Одна з найтиповіших помилок — нанесення лише кількох крапель.

Для ефективного захисту дорослій людині необхідно приблизно:

близько 30–35 мл крему на все тіло (приблизно обсяг чарки);

для обличчя та шиї — приблизно половина чайної ложки або правило двох смужок крему, нанесених на вказівний і середній пальці.

Якщо використовувати меншу кількість, фактичний рівень захисту буде значно нижчим за зазначений на упаковці.

3. Наносять SPF уже під сонцем

Сонцезахисний крем не починає діяти миттєво.

Хімічним (органічним) фільтрам зазвичай потрібно близько 15–20 хвилин після нанесення, щоб сформувати належний захист. Саме тому крем рекомендують наносити ще вдома перед виходом на вулицю.

4. Не поновлюють захист

Поширена думка, що SPF достатньо нанести один раз на день.

Насправді більшість сонцезахисних засобів потрібно поновлювати:

кожні дві години під час перебування на сонці;

після купання;

після інтенсивного потовиділення;

після витирання рушником.

Навіть водостійкий крем не забезпечує необмежений захист.

5. Думають, що SPF 100 повністю блокує сонце

Жоден сонцезахисний крем не забезпечує 100-відсотковий захист.

Приблизно:

SPF 30 блокує близько 97% UVB-променів;

SPF 50 — близько 98%;

SPF 100 — приблизно 99%.

Різниця між SPF 50 і SPF 100 є набагато меншою, ніж здається, тому важливішими є правильне нанесення та регулярне поновлення крему.

7. Використовують прострочений крем

Сонцезахисні фільтри поступово втрачають ефективність.

Якщо крем:

прострочений;

довго лежав у спекотному автомобілі;

змінив запах, колір або консистенцію,

його захисні властивості можуть бути значно нижчими.

8. Вважають, що темна шкіра не потребує захисту

Люди зі смаглявою шкірою дійсно рідше отримують сонячні опіки, однак вони також зазнають впливу ультрафіолету.

Фотостаріння, пігментація та ризик розвитку раку шкіри не зникають через темніший колір шкіри.

Для повсякденного використання більшість дерматологів рекомендують сонцезахисний крем із SPF не нижче 30, а для тривалого перебування на відкритому сонці — SPF 50+ із широким спектром захисту.

Особливу увагу захисту від сонця слід приділяти дітям, людям зі світлою шкірою, великою кількістю родимок, а також тим, хто приймає препарати, що підвищують чутливість до сонячного випромінювання.

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