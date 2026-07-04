Для захисту українських дітей за кордоном пропонують створити держреєстр і надати родинам правову допомогу

Родинам хочуть надати безоплатну правову допомогу через посольства, а випадки захисту дітей — фіксувати в держреєстрі.

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Випадки, коли українські діти за кордоном потрапляють під опіку місцевих соціальних служб, а їхні родини змушені проходити складні юридичні процедури, пропонують взяти під системний державний контроль. Для цього ініціатори пропонують створити єдиний державний реєстр таких випадків, забезпечити сім'ям безоплатну правову допомогу через українські дипломатичні установи та надати громадянам офіційні роз'яснення щодо їхніх прав у подібних ситуаціях.

Що пропонують

До Кабміну подано петицію №41/010228-26еп «Створити державний реєстр захисту українських дітей за кордоном».

У зверненні пропонується зобов'язати Міністерство закордонних справ України спільно з Офісом Омбудсмана реалізувати низку заходів, спрямованих на захист прав українських дітей та їхніх сімей за межами України.

Які зміни пропонують запровадити

Зокрема, автор петиції пропонує:

створити державний реєстр випадків вилучення українських дітей за кордоном;

забезпечити постраждалим родинам безоплатну правову допомогу через дипломатичні установи України;

розробити інформаційні матеріали про права українців у випадках вилучення дітей за кордоном.

Ініціатива має на меті систематизувати інформацію про випадки вилучення українських дітей за межами країни, посилити підтримку сімей, які опинилися в таких обставинах, а також забезпечити їм доступ до правової допомоги та необхідної інформації через українські дипломатичні установи.

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