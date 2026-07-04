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Для защиты украинских детей за границей предлагают создать госреестр и предоставить семьям правовую помощь

15:43, 4 июля 2026
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Семьям хотят предоставить бесплатную правовую помощь через посольства, а случаи защиты детей — фиксировать в государственном реестре.
Для защиты украинских детей за границей предлагают создать госреестр и предоставить семьям правовую помощь
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Случаи, когда украинские дети за границей попадают под опеку местных социальных служб, а их семьи вынуждены проходить сложные юридические процедуры, предлагают взять под системный государственный контроль. Для этого инициаторы предлагают создать единый государственный реестр таких случаев, обеспечить семьям бесплатную правовую помощь через украинские дипломатические учреждения и предоставить гражданам официальные разъяснения относительно их прав в подобных ситуациях.

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Что предлагают

В Кабмин подана петиция №41/010228-26эп «Создать государственный реестр защиты украинских детей за границей».

В обращении предлагается обязать Министерство иностранных дел Украины совместно с Офисом Омбудсмана реализовать ряд мер, направленных на защиту прав украинских детей и их семей за пределами Украины.

Какие изменения предлагают внедрить

В частности, автор петиции предлагает:

  • создать государственный реестр случаев изъятия украинских детей за границей;
  • обеспечить пострадавшим семьям бесплатную правовую помощь через дипломатические учреждения Украины;
  • разработать информационные материалы о правах украинцев в случаях изъятия детей за границей.

Инициатива направлена на то, чтобы систематизировать информацию о случаях изъятия украинских детей за пределами страны, усилить поддержку семей, оказавшихся в таких обстоятельствах, а также обеспечить им доступ к правовой помощи и необходимой информации через украинские дипломатические учреждения.

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