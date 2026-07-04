Водитель пожаловался на действия полиции и ТЦК на блокпосту через 102, а его оштрафовали за якобы ложный вызов: как суд разрешил спор

Суд отменил штраф, наложенный на водителя за якобы заведомо ложный вызов полиции на спецлинию «102» после его жалобы на действия сотрудников полиции и ТЦК во время проверки документов на блокпосту.

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Приднепровский районный суд г. Черкассы рассмотрел административное дело по иску гражданина к Главному управлению Национальной полиции в Черкасской области об отмене постановления о привлечении к административной ответственности по статье 183 КУоАП. Истец обжаловал наложенный на него штраф за якобы заведомо ложный вызов полиции через спецлинию «102», который был наложен после его обращения с жалобой на действия сотрудника полиции во время проверки документов.

Суть дела

Как установил суд, постановлением полицейского от 10 марта 2026 года истец был привлечен к административной ответственности по статье 183 КУоАП и оштрафован на 3400 грн за заведомо ложный вызов специальных служб. Основанием для вынесения постановления стало его сообщение на спецлинию «102» о том, что сотрудники полиции безосновательно его задерживают.

Истец просил суд отменить постановление, указывая, что оно является незаконным и необоснованным.

По его объяснениям, 10 марта 2026 года около 6:25 он двигался на автомобиле по автодороге Киев — Знаменка возле ресторана «Атаман» в городе Корсунь-Шевченковский, когда транспортное средство было остановлено сотрудником полиции. Сначала полицейский сообщил, что остановка осуществлена в соответствии с частью второй статьи 32 Закона Украины «О Национальной полиции». В то же время, по утверждению истца, дорожного знака «Стоп» или признаков оборудованного блокпоста на месте не было. После того как водитель задал вопрос о законности такого основания для остановки, сотрудник полиции изменил его, сославшись уже на пункт 7 части первой статьи 35 Закона Украины «О Национальной полиции».

Истец утверждал, что просил предоставить нормативно-правовые акты, подтверждающие введение ограничения движения на соответствующем участке дороги, однако полицейский этого не сделал, а вместо этого начал угрожать применением силового задержания. В это время жена водителя позвонила на спецлинию «102» и сообщила, по ее мнению, о нарушении сотрудником полиции их прав. После этого полицейский сообщил, что они должны оставаться на месте, поскольку он намерен составить административный материал, после чего отошел для остановки других транспортных средств.

Как отмечал истец, примерно через тридцать минут полицейский вернулся, однако никаких административных документов не составил, а вместо этого начал требовать документы у пассажирки автомобиля для оформления административных материалов уже в отношении нее, не объяснив правовых оснований таких требований. После этого водитель самостоятельно обратился на линию «102» с жалобой на действия сотрудника полиции. Лишь после этого полицейский сообщил, что больше их не задерживает, хотя, по утверждению истца, фактически они были безосновательно задержаны более пятидесяти минут.

Истец также подчеркивал, что никакого рассмотрения дела об административном правонарушении в его присутствии не проводилось, постановление на месте не выносилось, от его подписания он не отказывался, а ни одна из специальных служб, о прибытии которых говорилось в постановлении, фактически на место происшествия не прибыла. По его мнению, сотрудник полиции не имел законных оснований ни для остановки транспортного средства, ни для требования документов, а потому обращение на спецлинию «102» было обусловлено необходимостью пожаловаться на, как он считал, незаконные действия сотрудников полиции, а не намерением осуществить заведомо ложный вызов специальных служб. Истец также отмечал, что в его действиях отсутствует объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного статьей 183 КУоАП, поскольку отсутствуют доказательства того, что он сознательно сообщил ложную информацию с целью безосновательного выезда полиции.

В свою очередь Главное управление Национальной полиции в Черкасской области возражало против иска. Ответчик указал, что истец был правомерно привлечен к административной ответственности по статье 183 КУоАП, поскольку сообщил оператору спецлинии «102» ложные сведения о безосновательном задержании сотрудниками полиции. В подтверждение своей позиции полиция ссылалась на аудиозаписи телефонных обращений в службу «102», постановление по делу об административном правонарушении и видеозаписи с нагрудной бодикамеры сотрудника полиции.

Кроме того, ответчик отметил, что проверка проводилась совместно сотрудниками полиции и территориального центра комплектования и социальной поддержки на основании распоряжения военного командования.

Во время остановки транспортного средства полицейский сообщил водителю правовые основания проверки военно-учетных документов и документов, удостоверяющих личность, а также предоставил для ознакомления соответствующее распоряжение военного командования, согласно которому сотрудники полиции и ТЦК осуществляли проверки на данном участке автодороги. По утверждению полиции, после завершения проверки истцу сообщили о необходимости дождаться реагирования на его обращение и о намерении вынести постановление по статье 183 КУоАП, а впоследствии копия постановления была направлена ему по почте.

Позиция и выводы суда

Исследовав письменные доказательства по делу № 707/1193/26, видеозаписи с нагрудной бодикамеры сотрудника полиции, аудиозаписи обращений на спецлинию «102», а также объяснения сторон, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований.

Суд отметил, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. При рассмотрении споров относительно решений субъектов властных полномочий административный суд проверяет, были ли такие решения приняты именно с соблюдением этих требований.

Суд также привел положения Закона Украины «О Национальной полиции», регулирующие право полицейского требовать предъявления документов и осуществлять проверку военно-учетных документов в период действия военного положения или мобилизации, а также положения статьи 183 КУоАП, предусматривающей ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб. При этом суд обратил внимание, что объективная сторона данного административного правонарушения заключается именно в сообщении заведомо ложной информации, а субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, когда лицо осознает ложность сообщения и желает безосновательного выезда специальной службы.

Оценивая представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что в деле отсутствуют бесспорные доказательства, подтверждающие совершение истцом административного правонарушения, предусмотренного статьей 183 КУоАП.

Суд согласился с тем, что первый звонок на спецлинию «102» был осуществлен пассажиркой автомобиля по просьбе водителя, а второй — непосредственно самим водителем. Вместе с тем сам факт таких обращений, по убеждению суда, не свидетельствует о наличии у истца умысла на срыв нормальной работы полиции или желания безосновательного выезда ее сотрудников.

Суд отметил, что из содержания материалов дела следует: истец фактически не соглашался с действиями сотрудников полиции и военнослужащих, которые остановили его транспортное средство, потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы. Он считал, что законность таких действий ему должным образом не была обоснована, поэтому обратился на спецлинию «102» с жалобой на действия должностных лиц. При таких обстоятельствах суд не установил, что обращение было направлено именно на безосновательный вызов полиции.

Кроме того, суд обратил внимание, что по результатам исследования видеозаписей сотрудники полиции по обращениям водителя и пассажирки на спецлинию «102» к месту происшествия не прибывали, проверка сообщенных ими обстоятельств не проводилась, а постановление о привлечении к административной ответственности вынес тот же сотрудник полиции, действия которого и были предметом обжалования при обращении на спецлинию «102».

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьями 247, 251 и 252 КУоАП, а также частью второй статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность принятого решения и представить надлежащие доказательства наличия всех элементов состава административного правонарушения. В данном деле ответчик не доказал, что истец сознательно сообщил ложную информацию и действовал с прямым умыслом на безосновательный вызов специальной службы.

По выводу суда, исследованные по делу доказательства в своей совокупности свидетельствуют об отсутствии доказательств совершения истцом административного правонарушения, предусмотренного статьей 183 КУоАП. Следовательно, факт совершения такого правонарушения является недоказанным, а привлечение лица к административной ответственности не может считаться законным.

Учитывая это, Приднепровский районный суд г. Черкассы удовлетворил иск, отменил постановление о привлечении истца к административной ответственности по статье 183 КУоАП и закрыл производство по делу об административном правонарушении.

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