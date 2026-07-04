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Можно ли лишить мать родительских прав, если ребенок давно живет с отцом — решение суда

15:07, 4 июля 2026
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Суд отказал в лишении родительских прав, хотя дочь несколько лет проживает с отцом, а мать обязал выплачивать алименты.
Можно ли лишить мать родительских прав, если ребенок давно живет с отцом — решение суда
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Само по себе проживание ребенка с отцом, отсутствие надлежащего участия матери в его воспитании и даже заключение органа опеки и попечительства о целесообразности лишения родительских прав еще не являются достаточными основаниями для применения такой меры. Лишение родительских прав является исключительной мерой и допускается лишь тогда, когда доказано сознательное и виновное уклонение матери или отца от исполнения своих обязанностей, а также когда это соответствует наилучшим интересам ребенка. В то же время обязанность содержать ребенка сохраняется независимо от того, с кем он проживает. К такому выводу пришел Коммунарский районный суд г. Запорожья.

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Отец малолетнего ребенка обратился в суд с иском о лишении матери родительских прав и взыскании с нее алиментов. Он указывал, что дочь проживает с ним с февраля 2022 года, а ее место жительства было определено вместе с отцом решением суда еще в 2023 году. По словам истца, мать не участвует в воспитании ребенка, не интересуется его здоровьем и учебой, не оказывает материальной помощи и фактически самоустранилась от исполнения родительских обязанностей. В подтверждение своих доводов он предоставил документы из учебного заведения, медицинские документы, доказательства своего материального обеспечения, а также ссылался на заключение органа опеки и попечительства, который поддержал лишение матери родительских прав и взыскание алиментов.

Что установил суд

В ходе рассмотрения дела суд установил, что ребенок действительно проживает вместе с отцом, который обеспечивает надлежащие жилищные условия, обучение и уход. Согласно справке и характеристике учебного заведения, именно отец поддерживает постоянную связь с педагогами и активно участвует в учебном процессе, тогда как мать участия в обучении дочери не принимает. Также суд учел мнение самого ребенка, который сообщил, что чувствует себя комфортно в семье отца, однако хотел бы поддерживать отношения с матерью, если это будет зависеть от ее поведения.

Почему суд отказал в лишении родительских прав

Суд подчеркнул, что хотя в ходе рассмотрения дела были установлены обстоятельства ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей, этого самого по себе недостаточно для лишения ее родительских прав. Такая мера является крайней и может применяться лишь при наличии достаточных доказательств сознательного и виновного уклонения от исполнения родительских обязанностей, а также если изменить поведение матери невозможно и сохранение правовой связи между ней и ребенком противоречит наилучшим интересам ребенка. По мнению суда, таких доказательств по делу № 333/4785/25 не было.

Отдельно суд не согласился с заключением органа опеки и попечительства, признав его недостаточно обоснованным. Суд отметил, что документ содержал общие выводы о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей, однако не содержал аргументов, свидетельствующих о необходимости применения именно такой крайней меры, как лишение родительских прав. Кроме того, в заключении не были приведены обстоятельства, подтверждающие сознательное и умышленное уклонение матери от исполнения своих обязанностей либо невозможность восстановления ее участия в воспитании ребенка.

Суд также обратил внимание, что истец не доказал, каким именно образом лишение матери родительских прав обеспечит более эффективную защиту прав и интересов ребенка либо приведет к улучшению условий его жизни, воспитания или развития. При этом место жительства ребенка уже определено вместе с отцом решением суда, а вопросы выезда за границу или регистрации места жительства могут быть урегулированы другими правовыми механизмами без применения такой исключительной меры.

Почему суд взыскал алименты

Вместе с тем суд отметил, что обязанность обоих родителей содержать ребенка не зависит от того, с кем он проживает. Поскольку мать добровольно материальную помощь на содержание дочери не предоставляла, суд удовлетворил иск в этой части. С матери были взысканы алименты в размере 1/4 всех видов ее заработка (дохода), но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная со дня подачи иска — 3 июня 2025 года — и до достижения ребенком совершеннолетия. Решение в части взыскания алиментов в пределах суммы одного месячного платежа подлежит немедленному исполнению.

Таким образом, Коммунарский районный суд г. Запорожья частично удовлетворил иск: отказал в лишении матери родительских прав, однако взыскал с нее алименты на содержание малолетней дочери.

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