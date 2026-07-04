Чи можна позбавити матір батьківських прав, якщо дитина давно живе з батьком — рішення суду

Суд відмовив у позбавленні батьківських прав, хоча донька кілька років проживає з батьком, а матір зобов'язав сплачувати аліменти.

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Саме по собі проживання дитини з батьком, відсутність належної участі матері у її вихованні та навіть висновок органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав ще не є достатніми підставами для застосування такого заходу. Позбавлення батьківських прав є винятковою мірою і допускається лише тоді, коли доведено свідоме та винне ухилення матері чи батька від виконання своїх обов'язків, а також коли це відповідає найкращим інтересам дитини. Водночас обов'язок утримувати дитину зберігається незалежно від того, з ким вона проживає. Такого висновку дійшов Комунарський районний суд м. Запоріжжя.

Батько малолітньої дитини звернувся до суду з позовом про позбавлення матері батьківських прав та стягнення з неї аліментів. Він зазначав, що донька проживає з ним із лютого 2022 року, а її місце проживання було визначено разом із батьком рішенням суду ще у 2023 році. За словами позивача, мати не бере участі у вихованні дитини, не цікавиться її здоров'ям і навчанням, не надає матеріальної допомоги та фактично самоусунулась від виконання батьківських обов'язків. На підтвердження своїх доводів він надав документи із закладу освіти, медичні документи, докази свого матеріального забезпечення, а також посилався на висновок органу опіки та піклування, який підтримав позбавлення матері батьківських прав і стягнення аліментів.

Що встановив суд

Під час розгляду справи суд встановив, що дитина дійсно проживає разом із батьком, який забезпечує належні житлові умови, навчання та догляд. Відповідно до довідки та характеристики закладу освіти, саме батько підтримує постійний зв'язок із педагогами та бере активну участь у навчальному процесі, тоді як мати участі у навчанні доньки не бере. Також суд врахував думку самої дитини, яка повідомила, що почувається комфортно в сім'ї батька, однак хотіла б підтримувати стосунки з матір'ю, якщо це залежатиме від її поведінки.

Чому суд відмовив у позбавленні батьківських прав

Суд наголосив, що хоча під час розгляду справи були встановлені обставини неналежного виконання матір'ю батьківських обов'язків, цього самого по собі недостатньо для позбавлення її батьківських прав. Такий захід є крайнім і може застосовуватися лише за наявності достатніх доказів свідомого та винного ухилення від виконання батьківських обов'язків, а також якщо змінити поведінку матері неможливо і збереження правового зв'язку між нею та дитиною суперечить найкращим інтересам дитини. На думку суду, таких доказів у справі 333/4785/25 не було.

Окремо суд не погодився з висновком органу опіки та піклування, визнавши його недостатньо обґрунтованим. Суд зазначив, що документ містив загальні висновки про неналежне виконання матір'ю батьківських обов'язків, однак не містив аргументів, які б свідчили про необхідність застосування саме такого крайнього заходу, як позбавлення батьківських прав. Крім того, у висновку не було наведено обставин, які б підтверджували свідоме та умисне ухилення матері від виконання своїх обов'язків або неможливість відновлення її участі у вихованні дитини.

Суд також звернув увагу, що позивач не довів, яким саме чином позбавлення матері батьківських прав забезпечить більш ефективний захист прав та інтересів дитини або призведе до покращення умов її життя, виховання чи розвитку. При цьому місце проживання дитини вже визначене разом із батьком рішенням суду, а питання виїзду за кордон чи реєстрації місця проживання можуть бути врегульовані іншими правовими механізмами без застосування такого виняткового заходу.

Чому суд стягнув аліменти

Водночас суд зазначив, що обов'язок обох батьків утримувати дитину не залежить від того, з ким вона проживає. Оскільки мати добровільно матеріальної допомоги на утримання доньки не надавала, суд задовольнив позов у цій частині. З матері було стягнуто аліменти у розмірі 1/4 усіх видів її заробітку (доходу), але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня подання позову — 3 червня 2025 року — і до досягнення дитиною повноліття. Рішення в частині стягнення аліментів у межах одного місячного платежу підлягає негайному виконанню.

Таким чином, Комунарський районний суд м. Запоріжжя частково задовольнив позов: відмовив у позбавленні матері батьківських прав, але стягнув з неї аліменти на утримання малолітньої доньки.

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