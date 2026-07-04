  1. В Україні

Зеленський спростував заяву Путіна про захоплення Костянтинівки на Донеччині

13:19, 4 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо Костянтинівка зараз під контролем РФ, то у Путіна не буде проблем там зі мною зустрітися, — заявив Володимир Зеленський, саркастично відреагувавши на слова про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.
Зеленський спростував заяву Путіна про захоплення Костянтинівки на Донеччині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої сторони обговорили подальшу військову підтримку України, зокрема забезпечення ракетами для систем протиповітряної оборони Patriot.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив глава держави, він подякував Німеччині за допомогу Україні та наголосив, що одним із головних пріоритетів зараз є отримання додаткових ракет для комплексів Patriot, які захищають українські міста від російських балістичних ударів. За його словами, саме на ракетні атаки Росія робить основну ставку, намагаючись затягнути війну.

Під час розмови Зеленський також поінформував канцлера про поточну ситуацію на фронті та результати дій українських військових.

Окремо Президент прокоментував заяви Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. За словами Зеленського, ця інформація не відповідає дійсності та є черговою спробою Росії поширити дезінформацію про перебіг бойових дій.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 3 листопада Путін заявив про захоплення українського міста Костянтинівка на Донеччині. Також він вкотре заявив про "повне звільнення" всієї території Луганської області. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина рф путін війна Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: попит на незаконне переправлення чоловіків через кордон виник саме через обмеження воєнного стану

ВС підтвердив, що використання умов воєнного стану під час незаконного переправлення осіб через державний кордон є обставиною, яка обтяжує покарання.

До 7 років ув'язнення чи винагорода від МВС: яку зброю тепер заборонено декларувати цивільним

Законопроєкт передбачає новий механізм добровільної передачі окремих видів зброї за грошову винагороду.

Практика Верховного Суду та ЄСПЛ: за яких умов припинення соціальних виплат визнається незаконним

Затримка, призупинення або припинення соціальних виплат не означає, що особа автоматично втрачає право на відповідне забезпечення.

ТЦК переходять на електронні дані: що передбачають нові правила військового обліку для роботодавців

Нові правила військового обліку, що набрали чинності з 27 червня, змінюють порядок працевлаштування, звірки даних і обміну інформацією між підприємствами та ТЦК.

Власників гучних автомобілів та мотоциклів чекають штрафи до 34 тисяч грн і позбавлення водійських прав

За надмірний шум від автомобілів і мотоциклів пропонують штрафувати до 34 тисяч грн та позбавляти водійських прав під час війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]