Зеленський спростував заяву Путіна про захоплення Костянтинівки на Донеччині

Якщо Костянтинівка зараз під контролем РФ, то у Путіна не буде проблем там зі мною зустрітися, — заявив Володимир Зеленський, саркастично відреагувавши на слова про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.

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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої сторони обговорили подальшу військову підтримку України, зокрема забезпечення ракетами для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомив глава держави, він подякував Німеччині за допомогу Україні та наголосив, що одним із головних пріоритетів зараз є отримання додаткових ракет для комплексів Patriot, які захищають українські міста від російських балістичних ударів. За його словами, саме на ракетні атаки Росія робить основну ставку, намагаючись затягнути війну.

Під час розмови Зеленський також поінформував канцлера про поточну ситуацію на фронті та результати дій українських військових.

Окремо Президент прокоментував заяви Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. За словами Зеленського, ця інформація не відповідає дійсності та є черговою спробою Росії поширити дезінформацію про перебіг бойових дій.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 3 листопада Путін заявив про захоплення українського міста Костянтинівка на Донеччині. Також він вкотре заявив про "повне звільнення" всієї території Луганської області.

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