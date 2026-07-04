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Зеленский опроверг заявление Путина о захвате Константиновки в Донецкой области

13:19, 4 июля 2026
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Если Константиновка сейчас под контролем РФ, то у Путина не будет проблем там со мной встретиться, — заявил Владимир Зеленский, саркастически отреагировав на слова о якобы захвате Константиновки Донецкой области.
Зеленский опроверг заявление Путина о захвате Константиновки в Донецкой области
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которого стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, в частности обеспечение ракетами для систем противовоздушной обороны Patriot.

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Как сообщил глава государства, он поблагодарил Германию за помощь Украине и подчеркнул, что одним из главных приоритетов сейчас является получение дополнительных ракет для комплексов Patriot, которые защищают украинские города от российских баллистических ударов. По его словам, именно на ракетные атаки Россия делает основную ставку, пытаясь затянуть войну.

Во время разговора Зеленский также проинформировал канцлера о текущей ситуации на фронте и результатах действий украинских военных.

Отдельно Президент прокомментировал заявления Путина о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. По словам Зеленского, эта информация не соответствует действительности и является очередной попыткой России распространить дезинформацию о ходе боевых действий.

«Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, наверное, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец закончить. Но всё же он фронт не перейдет: правда очень отличается от слов Путина», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что 3 ноября Путин заявил о захвате украинского города Константиновка в Донецкой области. Также он вновь заявил о «полном освобождении» всей территории Луганской области.

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Германия рф путин война Владимир Зеленский

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