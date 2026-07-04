Ударила сына головой о стену: в Ивано-Франковской области женщину подозревают в пытках 15-летнего сына с ДЦП

По данным следствия, женщина избила подростка и ударила его головой об стену, после чего парня госпитализировали.

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В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении 44-летней жительнице Солотвинской громады, которую подозревают в пытках своего 15-летнего сына с детским церебральным параличом и инвалидностью I группы. По данным следствия, в конце июня женщина избила подростка и ударила его головой о стену. Об этом сообщили в прокуратуре.

По информации следствия, женщина самостоятельно воспитывает троих сыновей в возрасте 22, 16 и 15 лет. Младший из-за состояния здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе.

В полиции отметили, что с 2024 года женщину дважды привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия в отношении двух старших сыновей по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, ранее суд назначил ей испытательный срок по делу о краже. Из-за этого семья находилась под социальным сопровождением, однако в 2025 году ее сняли с соответствующего учета.

По версии правоохранителей, 26 июня 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина применила насилие к младшему сыну из-за его отказа есть. Следствие утверждает, что она неоднократно ударила мальчика по коленям и лицу, после чего умышленно ударила его головой о стену возле кровати.

После инцидента старший брат вызвал скорую медицинскую помощь. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

Потерпевшего госпитализировали в областную детскую больницу. У него диагностировали ушибы мягких тканей лица, ссадины и гематомы головы. В настоящее время решается вопрос о его дальнейшем устройстве, а другой несовершеннолетний сын временно проживает у бабушки.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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