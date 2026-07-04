Смертельное ДТП в Николаевской области: количество погибших возросло до 12, полиция назвала вероятную причину трагедии

По данным полиции, аварию мог спровоцировать водитель Nissan Murano, который после инцидента покинул место происшествия, однако впоследствии был разыскан правоохранителями.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о трагическом ДТП, произошедшем в Николаевской области.

По словам главы государства, на данный момент известно о 12 погибших. Президент также сообщил, что на месте аварии работают все необходимые службы, в частности спасатели, полицейские и медики.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также личности погибших и пострадавших.

В полиции уточнили, что авария произошла 4 июля на автодороге «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» между селами Красное и Нечаяное. Столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовой автомобиль Volvo.

По предварительной информации правоохранителей, аварию мог спровоцировать водитель Nissan Murano, который, по свидетельствам очевидцев, нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и создал аварийную ситуацию для микроавтобуса. После этого он покинул место происшествия.

Первоначально в результате столкновения погибли 49-летний водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров. Еще девять пострадавших, среди которых 49-летний водитель грузовика и пассажиры микроавтобуса в возрасте от 15 до 67 лет, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По состоянию на 11:30 в больнице скончались еще трое пострадавших. Таким образом, количество погибших возросло до 12 человек, еще шесть человек остаются травмированными.

Для установления автомобиля, который мог быть причастен к аварии, полицейские начали специальную операцию и ориентировали все экипажи полиции области. Через несколько часов на автодороге «Благовещенское – Николаев» правоохранители остановили Nissan Murano, за рулем которого находился 45-летний житель другого региона.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о правовой квалификации действий водителя кроссовера.

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