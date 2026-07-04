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Смертельна ДТП на Миколаївщині: кількість загиблих зросла до 12, поліція назвала ймовірну причину трагедії

12:43, 4 липня 2026
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За даними поліції, аварію міг спровокувати водій Nissan Murano, який після інциденту залишив місце події, однак згодом був розшуканий правоохоронцями.
Смертельна ДТП на Миколаївщині: кількість загиблих зросла до 12, поліція назвала ймовірну причину трагедії
фото: поліція
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП, яка сталася в Миколаївській області.

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За словами глави держави, станом на зараз відомо про 12 загиблих. Президент також повідомив, що на місці аварії працюють усі необхідні служби, зокрема рятувальники, поліцейські та медики.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також особи загиблих і постраждалих.

У поліції уточнили, що аварія сталася 4 липня на автодорозі «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне. Зіткнулися пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажний автомобіль Volvo.

За попередньою інформацією правоохоронців, аварію міг спровокувати водій Nissan Murano, який, за свідченнями очевидців, порушив правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху та створив аварійну ситуацію для мікроавтобуса. Після цього він залишив місце події.

Спочатку внаслідок зіткнення загинули 49-річний водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів. Ще дев'ятьох постраждалих, серед яких 49-річний водій вантажівки та пасажири мікроавтобуса віком від 15 до 67 років, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Станом на 11:30 у лікарні померли ще троє постраждалих. Таким чином, кількість загиблих зросла до 12 осіб, ще шість людей залишаються травмованими.

Для встановлення автомобіля, який міг бути причетний до аварії, поліцейські розпочали спеціальну операцію та зорієнтували всі екіпажі поліції області. За кілька годин на автодорозі «Благовіщенське – Миколаїв» правоохоронці зупинили Nissan Murano, за кермом якого перебував 45-річний житель іншого регіону.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації дій водія кросовера.

фото: ДСНС, поліція

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МВС поліція ДТП аварія Володимир Зеленський

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