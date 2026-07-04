Моторошна ДТП на трасі Одеса — Миколаїв: автобус зіткнувся з фурою, загинули 9 людей
У Миколаївській області вранці 4 липня сталася смертельна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажівки Volvo. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули дев'ять осіб, ще вісім отримали травми.
Як повідомили у поліції, повідомлення про ДТП надійшло близько 7:40. Аварія сталася на автодорозі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне.
За попередньою інформацією, водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва та перевозив пасажирів, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo.
На місці події працюють слідчі поліції, які встановлюють усі обставини та причини аварії.
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