Моторошна ДТП на трасі Одеса — Миколаїв: автобус зіткнувся з фурою, загинули 9 людей

На трасі Одеса — Миколаїв сталася смертельна ДТП за участю пасажирського автобуса та вантажівки, внаслідок якої, за попередніми даними поліції, загинули 9 людей, ще 8 отримали травми.

фото: поліція

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У Миколаївській області вранці 4 липня сталася смертельна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажівки Volvo. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули дев'ять осіб, ще вісім отримали травми.

Як повідомили у поліції, повідомлення про ДТП надійшло близько 7:40. Аварія сталася на автодорозі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне.

За попередньою інформацією, водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва та перевозив пасажирів, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo.

На місці події працюють слідчі поліції, які встановлюють усі обставини та причини аварії.

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