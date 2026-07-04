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Пенсія у 2026 році: чи призначать виплати, якщо лише 9 років стажу

10:55, 4 липня 2026
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У 2026 році особам, які мають лише 9 років страхового стажу, пенсія за віком не призначається, однак законодавство передбачає інші варіанти соціального забезпечення та можливість збільшити страховий стаж.
Пенсія у 2026 році: чи призначать виплати, якщо лише 9 років стажу
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Українці, які не накопичили необхідний страховий стаж, можуть залишитися без пенсії за віком навіть після досягнення 65 років. Зокрема, за наявності лише 9 років страхового стажу призначення такої пенсії законодавством не передбачене.

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У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки право на пенсію мають особи, які накопичили від 23 до 33 років стажу, а у 65 років — від 15 до 23 років.

Таким чином, громадяни, які мають менше 15 років страхового стажу, не можуть оформити пенсію за віком.

Водночас законодавство передбачає кілька варіантів для тих, кому не вистачає необхідного стажу. Один із них — докупити стаж. Для цього потрібно укласти відповідний договір і сплатити страхові внески, щоб збільшити кількість зарахованих років.

Якщо ж після досягнення 65-річного віку людина так і не набуде мінімально необхідних 15 років страхового стажу, вона може звернутися за державною соціальною допомогою, яка виплачується замість пенсії. Таку допомогу призначають лише після оцінки матеріального становища заявника та доходів його сім'ї.

Щоб заздалегідь з'ясувати, чи достатньо страхового стажу для призначення пенсії, українцям рекомендують перевірити свої дані. Це можна зробити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, у мобільному застосунку ПФУ або звернувшись до будь-якого сервісного центру Фонду.

У разі якщо частина стажу не відображається через неточності в документах або несплату роботодавцем страхових внесків, такі питання варто врегулювати до моменту оформлення пенсії.

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