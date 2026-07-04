4 липня в Україні відзначають 11-ту річницю створення Національної поліції.

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4 липня в Україні відзначають День Національної поліції. Саме цього дня у 2015 році на Софійській площі в Києві перші патрульні поліцейські склали присягу, що стало початком реформи правоохоронної системи та створення нової Національної поліції.

Спочатку професійне свято правоохоронців відзначали 4 серпня — у день набуття чинності Законом «Про Національну поліцію». Однак у 2018 році дату було змінено президентським указом на 4 липня, щоб вона збігалася з днем складання присяги першими поліцейськими.

День Національної поліції є професійним святом працівників усіх підрозділів відомства — патрульної поліції, слідчих, оперативних служб, криміналістів, кінологів, вибухотехніків, поліцейських офіцерів громад та інших служб.

З нагоди річниці створення Національної поліції її голова Іван Вигівський підбив підсумки роботи відомства та окреслив основні напрями діяльності в умовах повномасштабної війни.

За його словами, поліцейські продовжують працювати як у тилових, так і в прифронтових регіонах, виконуючи завдання з евакуації населення, реагування на наслідки російських обстрілів, документування воєнних злочинів, забезпечення публічної безпеки та розслідування кримінальних правопорушень. Окремі підрозділи поліції також беруть участь у бойових діях.

Як повідомив Іван Вигівський, щодня на території України службу несуть близько 6 тисяч поліцейських нарядів і 2,6 тисячі поліцейських офіцерів громад.

За наведеними ним даними, протягом останніх 12 місяців до поліції надійшло 8,9 млн звернень громадян. За цей період було розпочато понад 279 тисяч кримінальних проваджень. За інформацією голови Нацполіції, майже 95% умисних вбивств та 98% тяжких тілесних ушкоджень вдалося розкрити «по гарячих слідах».

Також, за словами Вигівського, за рік правоохоронці ліквідували 387 організованих злочинних груп, задокументували 19,5 тисячі кіберзлочинів, викрили 4,7 тисячі фактів незаконного поводження зі зброєю та майже 59 тисяч злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Крім того, за його даними, державі та громадянам було відшкодовано близько 1,6 млрд грн збитків.

Окремо голова Нацполіції навів статистику щодо роботи в умовах війни. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення зареєстровано понад 220 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. Вибухотехнічні підрозділи здійснили понад 166 тисяч виїздів і знешкодили майже 225 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також він повідомив, що цього року у взаємодії зі Службою безпеки України вдалося запобігти дев'яти терактам.

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