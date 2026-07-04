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В Украине отмечают День Национальной полиции

09:06, 4 июля 2026
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4 июля в Украине отмечают 11-ю годовщину создания Национальной полиции.
В Украине отмечают День Национальной полиции
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4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции. Именно в этот день в 2015 году на Софийской площади в Киеве первые патрульные полицейские приняли присягу, что стало началом реформы правоохранительной системы и создания новой Национальной полиции.

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Изначально профессиональный праздник правоохранителей отмечали 4 августа — в день вступления в силу Закона «О Национальной полиции». Однако в 2018 году указом президента дата была изменена на 4 июля, чтобы она совпадала с днем принятия присяги первыми полицейскими.

День Национальной полиции является профессиональным праздником сотрудников всех подразделений ведомства — патрульной полиции, следователей, оперативных служб, криминалистов, кинологов, взрывотехников, полицейских офицеров общин и других служб.

По случаю годовщины создания Национальной полиции ее глава Иван Выговский подвел итоги работы ведомства и обозначил основные направления деятельности в условиях полномасштабной войны.

По его словам, полицейские продолжают работать как в тыловых, так и в прифронтовых регионах, выполняя задачи по эвакуации населения, реагированию на последствия российских обстрелов, документированию военных преступлений, обеспечению общественной безопасности и расследованию уголовных правонарушений. Отдельные подразделения полиции также принимают участие в боевых действиях.

Как сообщил Иван Выговский, ежедневно на территории Украины службу несут около 6 тысяч полицейских нарядов и 2,6 тысячи полицейских офицеров общин.

По приведенным им данным, за последние 12 месяцев в полицию поступило 8,9 млн обращений граждан. За этот период было начато более 279 тысяч уголовных производств. По информации главы Нацполиции, почти 95% умышленных убийств и 98% тяжких телесных повреждений удалось раскрыть «по горячим следам».

Также, по словам Выговского, за год правоохранители ликвидировали 387 организованных преступных групп, задокументировали 19,5 тысячи киберпреступлений, выявили 4,7 тысячи фактов незаконного обращения с оружием и почти 59 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, по его данным, государству и гражданам было возмещено около 1,6 млрд грн ущерба.

Отдельно глава Нацполиции привел статистику работы в условиях войны. По его словам, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано более 220 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений. Взрывотехнические подразделения осуществили более 166 тысяч выездов и обезвредили почти 225 тысяч взрывоопасных предметов. Также он сообщил, что в этом году во взаимодействии со Службой безопасности Украины удалось предотвратить девять терактов.

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