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В Британии хотят запретить мультсериал «Маша и медведь»: вспомнили предупреждение Украины о пропаганде РФ

08:48, 4 июля 2026
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Более 50 британских парламентариев призвали правительство проверить российский мультсериал «Маша и Медведь» из-за подозрений в скрытой пропаганде РФ, а также оценить его показ на платформах Netflix и ITVX.
В Британии хотят запретить мультсериал «Маша и медведь»: вспомнили предупреждение Украины о пропаганде РФ
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Группа британских парламентариев, в которую вошли представители нескольких политических сил, обратилась к министру культуры Великобритании Лизе Нэнди с просьбой рассмотреть вопрос о демонстрации российского мультсериала «Маша и Медведь». По их мнению, отдельные серии могут содержать элементы российской государственной пропаганды и советской военной символики.

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Письмо правительству подписали более 50 парламентариев, представляющих Лейбористскую, Консервативную, Либерально-демократическую, Зеленую партии, а также Шотландскую национальную партию и Plaid Cymru. Инициатором обращения стал депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон.

Авторы документа утверждают, что в ряде эпизодов присутствуют элементы, которые они расценивают как пропагандистские. В частности, внимание парламентариев привлекли сцены, в которых главная героиня изображена в головном уборе, напоминающем танковый шлем, а также в форме и фуражке, которые, по их мнению, ассоциируются с советскими военными и пограничными подразделениями НКВД.

Обеспокоенность из-за показа на Netflix и ITVX

Отдельно депутаты обратили внимание на решение Netflix приобрести права еще на два новых сезона мультсериала и продлить лицензионное соглашение в отношении уже существующих серий и спин-оффов для показа более чем в ста странах.

В обращении парламентарии призвали британское правительство незамедлительно отреагировать на это решение, отметив, что расширение международной дистрибуции российского анимационного проекта требует дополнительной оценки, пишет The Guardian.

Также в письме отмечается, что «Маша и Медведь» доступен для просмотра в Великобритании через платформу ITVX. По мнению авторов обращения, британские дети могут смотреть этот контент как через международный стриминговый сервис, так и через одного из ведущих национальных вещателей, что, по их словам, вызывает серьезную обеспокоенность.

Парламентарии подчеркнули, что родители должны быть уверены в надлежащей проверке детского контента перед его распространением, особенно если союзники Великобритании высказывают предостережения относительно возможного использования такого контента в качестве инструмента государственной пропаганды.

Ссылка на позицию украинского Центра противодействия дезинформации

В письме также упоминается оценка украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО, который ранее заявлял, что «Маша и Медведь» может использоваться как инструмент российской «мягкой силы». В Центре считают, что отдельные сюжетные элементы мультсериала могут способствовать нормализации советской символики и популяризации милитаристской тематики.

В то же время студия Animaccord отвергает подобные утверждения. В компании заявляют, что она является частным производителем анимационной продукции, не финансируется российским государством и не имеет связей с органами власти РФ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», еще в 2025 году Министерство культуры признало целесообразным введение санкций в отношении российского мультсериала «Маша и Медведь».

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