Минкульт признал целесообразным введение санкций против российского мультсериала «Маша и Медведь»

В ведомстве отметили, что студия-производитель платит налоги в РФ и может быть причастна к финансированию терроризма.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины поддерживает идею введения санкций против российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом стало известно из официального ответа на депутатское обращение народного депутата Ярослава Юрчишина.

В документе отмечается, что права на сериал принадлежат российской студии «Анимаккорд», которая платит налоги в РФ и, несмотря на использование кипрских офшоров, сохраняет устойчивую связь с Россией через структуру собственности, управления и права интеллектуальной собственности.

По мнению парламентария, такая деятельность может свидетельствовать о финансировании терроризма.

Юрчишин также подчеркнул, что студия продолжает получать доходы из Украины — даже несмотря на блокировку монетизации для российских авторов на YouTube. Это возможно, поскольку ограничения не действуют для просмотров с украинской территории. Таким образом, доходы от украиноязычной версии мультсериала могут поступать в Россию.

Минкульт в своем ответе признал, что введение санкций против «Маши и Медведя» может быть «возможным и целесообразным» по признаку финансирования терроризма.

В то же время ведомство отметило, что прямых доказательств пропаганды российского нацистского тоталитарного режима или оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины в самом контенте сериала не обнаружено.

Напомним, что глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин выразил обеспокоенность по поводу мультфильма «Маша и Медведь». Он сообщил, что Нацполиция подтвердила связь этого контента с Россией и готова принять меры для ограничения его распространения в случае введения санкций.

