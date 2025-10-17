Практика судов
Ярослав Юрчишин заявил, что Нацполиция подтвердила связь мультфильма «Маша и Медведь» с РФ

11:33, 17 октября 2025
Председателя комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослава Юрчишина беспокоит вопрос мультфильма «Маша и Медведь».
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин выразил обеспокоенность по поводу мультфильма «Маша и Медведь». Он сообщил, что Нацполиция подтвердила связь этого контента с Россией и готова принять меры для ограничения его распространения в случае введения санкций.

«Нацполиция подтвердила, что мультфильм имеет связи со страной-агрессором и поддерживает идею введения санкций. Я обратился в полицию относительно возможной причастности «Маши и Медведя» к РФ, и в ответе получил подтверждение этих связей. В случае официальных ограничений полиция готова присоединиться к блокировке контента в Украине. Кроме того, Кабинет министров направил соответствующие письма в СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, СНБО, МВД, МКСК и другие ведомства», — рассказал Юрчишин.

Он отметил, что официальные страницы мультфильма содержат ссылки на социальную сеть VK, которая запрещена в Украине, а сам сайт зарегистрирован на российском домене. Хотя при открытии страницы пользователя перенаправляет на нейтральный домен, и мультфильм имеет украинскую озвучку, это лишь адаптация — содержание все равно остается с имперским подтекстом, считает Юрчишин.

«У мультфильма есть украинский перевод, но это лишь адаптация контента. Имперские нарративы никуда не делись: издание The Times сравнивает Машу с Путиным и указывает, что это может быть мягкая сила РФ. Есть еще и сугубо экономический фактор: деньги от монетизации идут российской анимационной студии», — заявил Юрчишин.

По его словам, мультфильмы — это огромное поле работы, куда заходит РФ, чтобы проникать в сознание украинских детей.

Также он добавил, что Нацполиция готова ограничить контент «Маши и Медведя» в случае санкций.

«В обращении мне сообщили, что в случае применения санкций против мультфильма, Нацполиция готова принять участие в ограничении контента в Украине. А Кабмин направил письма для выполнения в Службу безопасности, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, СНБО, МВД, МКСК и другие ведомства», — заявил Ярослав Юрчишин.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
