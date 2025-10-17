Ярослав Юрчишин заявив, що Нацполіція підтвердила зв'язок мультфільму «Маша і Ведмідь» з РФ

Голову комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина турбує питання мультфільму «Маша і Ведмідь».

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловив занепокоєння щодо мультфільму «Маша і Ведмідь». Він повідомив, що Нацполіція підтвердила зв’язок цього контенту з Росією і готова вжити заходів для обмеження його розповсюдження у випадку введення санкцій.

"Нацполіція підтвердила, що мультфільм має зв’язки з країною-агресором і підтримує ідею накладення санкцій. Я звернувся до поліції щодо ймовірної причетності "Маші і Ведмедя" до РФ, і у відповіді отримав підтвердження цих зв’язків. У разі офіційних обмежень поліція готова долучитися до блокування контенту в Україні. Крім того, Кабінет міністрів направив відповідні листи до СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКСК та інших відомств", – розповів Юрчишин.

Він зазначив, що офіційні сторінки мультфільму містять посилання на соцмережу VK, яка заборонена в Україні, а сам сайт зареєстрований на російському домені. Хоча при відкритті сторінки користувача перенаправляє на нейтральний домен, і мультфільм має українську озвучку, це лише адаптація — зміст усе одно залишається з імперським підтекстом, вважає Юрчишин.

"Мультфільм має український переклад, але це лише адаптація контенту. Імперські наративи нікуди не зникли: видання The Times порівнює Машу з Путіним та вказує, що це може бути м’яка сила РФ. Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації ідуть російській анімаційній студії", — заявив Юрчишин.



За його словами, мультфільми – це величезне поле роботи, куди заходить РФ, аби вдертися в мізки українським дітям.

Також він додав, що Нацполіція готова обмежити контент "Маші і Ведмедя" в разі санкцій.

