Ярослав Юрчишин заявив, що Нацполіція підтвердила зв'язок мультфільму «Маша і Ведмідь» з РФ

11:33, 17 жовтня 2025
Голову комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина турбує питання мультфільму «Маша і Ведмідь».
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловив занепокоєння щодо мультфільму «Маша і Ведмідь». Він повідомив, що Нацполіція підтвердила зв’язок цього контенту з Росією і готова вжити заходів для обмеження його розповсюдження у випадку введення санкцій.

"Нацполіція підтвердила, що мультфільм має зв’язки з країною-агресором і підтримує ідею накладення санкцій. Я звернувся до поліції щодо ймовірної причетності "Маші і Ведмедя" до РФ, і у відповіді отримав підтвердження цих зв’язків. У разі офіційних обмежень поліція готова долучитися до блокування контенту в Україні. Крім того, Кабінет міністрів направив відповідні листи до СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКСК та інших відомств", – розповів Юрчишин.

Він зазначив, що офіційні сторінки мультфільму містять посилання на соцмережу VK, яка заборонена в Україні, а сам сайт зареєстрований на російському домені. Хоча при відкритті сторінки користувача перенаправляє на нейтральний домен, і мультфільм має українську озвучку, це лише адаптація — зміст усе одно залишається з імперським підтекстом, вважає Юрчишин.

"Мультфільм має український переклад, але це лише адаптація контенту. Імперські наративи нікуди не зникли: видання The Times порівнює Машу з Путіним та вказує, що це може бути м’яка сила РФ. Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації ідуть російській анімаційній студії", — заявив Юрчишин.

За його словами, мультфільми – це величезне поле роботи, куди заходить РФ, аби вдертися в мізки українським дітям.

Також він додав, що Нацполіція готова обмежити контент "Маші і Ведмедя" в разі санкцій.

"У зверненні мені повідомили, що в разі застосування санкцій проти мультфільму, Нацполіція готова взяти участь в обмеженні контенту в Україні. А Кабмін розписав листа на виконання Службі безпеки, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКСК та інших відомствам", - заявив Ярослав Юрчишин.

Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

Стан здоров’я особи, яка вчинила злочин, має бути встановлено саме на момент судового розгляду — Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що експертиза була проведена за 8 з половиною років до постановлення ухвали, що не дає достатніх підстав для обґрунтованого висновку про необхідність застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру.

Венеційська комісія надала законодавцям рекомендації щодо змін у дисциплінарній відповідальності суддів та перевірки декларацій доброчесності – переклад висновку

Венеційська комісія надала народним депутатам конкретні поради, проаналізувавши три законопроекти, які передбачають зміни до процедур Вищої ради правосуддя, ВККС стосовно притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та перевірки декларацій доброчесності.

Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

