У Києві показали як триває будівництво метро на Виноградар: що відомо, фото

Завершення основних конструктивних робіт на станції «Мостицька» заплановане на 2026 рік, заявив Кличко.

У КМДА розповіли, як триває будівництво метро на Виноградар. Зокрема, за словами мера столиці Віталій Кличко, роботи виконуються одночасно на шести будівельних майданчиках у цілодобовому режимі з дотриманням вимог комендантської години.

За його словами, вже збудовано правий тунель від станції «Мостицька» до «Сирця», частину вентиляційних вузлів, а також здійснено перекладання інженерних мереж. Загальна протяжність першої черги метро на Виноградар становить 3,7 км.

Будівництво відбувається у складних гідрогеологічних умовах — за наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах і в умовах щільної міської забудови.

Між станціями «Мостицька» та «Варшавська» зводять двоярусні монолітні тунелі. Така технологія є унікальною для України. Наразі виконано близько третини запланованих двоярусних конструкцій.

