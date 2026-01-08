У НАДС пояснили, коли почне діяти нова Методика класифікації посад

Методика напрацьована за результатами аналізу практики 2023–2025 років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Національне агентство України з питань державної служби наказом №164-25 затвердило нову Методику проведення класифікації посад державної служби.

Національне агентство України з питань державної служби пояснило, коли почне діяти нова Методика класифікації посад.

«На офіційному вебсайті НАДС оприлюднено Наказ від 30.12.2025 № 164-25, яким затверджено нову редакцію Методики проведення класифікації посад державної служби. Цей документ розроблено на виконання частини п’ятої статті 51 Закону України «Про державну службу», - заявили у НАДС і підкреслили, що станом на сьогодні триває процедура державної реєстрації цього Наказу в Міністерстві юстиції України

«Методика набере чинності виключно після її державної реєстрації та офіційного опублікування. До цього моменту застосування норм зазначеного Наказу є передчасним», - повідомили у НАДС.

Також там назвали ключові зміни, які запроваджуються новою Методикою:

Повернення колегіальності: відновлення роботи класифікаційних комітетів, але зі спрощеною процедурою для органів з невеликою чисельністю (для гнучкості та врахування оргспроможності).

Збалансування відповідальності: чітке розмежування ролей учасників процесу, що знімає надмірну відповідальність за зміст рішень зі служб управління персоналом.

Чіткі принципи: визначення єдиних принципів проведення класифікації.

Усунення прогалин: уточнення підстав для проведення (або непроведення) повторної класифікації.

Врегулювання практичних питань: чіткий перелік документів, порядок видання наказів, критерії погодження, а також особливості класифікації під час реорганізації чи ліквідації органів тощо.

Методика напрацьована за результатами аналізу практики 2023–2025 років та роботи утвореної НАДС Міжвідомчої робочої групи, до якої увійшли представники міністерств, ЦОВВ, правоохоронних органів та судової влади, інших органів.

«Про факт державної реєстрації, набрання чинності Методикою та початок її практичного застосування НАДС повідомить додатково», - додали у відомстві.

