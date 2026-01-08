  1. В Україні

У НАДС пояснили, коли почне діяти нова Методика класифікації посад

10:54, 8 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Методика напрацьована за результатами аналізу практики 2023–2025 років.
У НАДС пояснили, коли почне діяти нова Методика класифікації посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Національне агентство України з питань державної служби наказом №164-25 затвердило нову Методику проведення класифікації посад державної служби.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Національне агентство України з питань державної служби пояснило, коли почне діяти нова Методика класифікації посад.

«На офіційному вебсайті НАДС оприлюднено Наказ від 30.12.2025 № 164-25, яким затверджено нову редакцію Методики проведення класифікації посад державної служби. Цей документ розроблено на виконання частини п’ятої статті 51 Закону України «Про державну службу», - заявили у НАДС і підкреслили, що станом на сьогодні триває процедура державної реєстрації цього Наказу в Міністерстві юстиції України

«Методика набере чинності виключно після її державної реєстрації та офіційного опублікування. До цього моменту застосування норм зазначеного Наказу є передчасним», - повідомили у НАДС.

Також там назвали ключові зміни, які запроваджуються новою Методикою:

Повернення колегіальності: відновлення роботи класифікаційних комітетів, але зі спрощеною процедурою для органів з невеликою чисельністю (для гнучкості та врахування оргспроможності).

Збалансування відповідальності: чітке розмежування ролей учасників процесу, що знімає надмірну відповідальність за зміст рішень зі служб управління персоналом.

Чіткі принципи: визначення єдиних принципів проведення класифікації.

Усунення прогалин: уточнення підстав для проведення (або непроведення) повторної класифікації.

Врегулювання практичних питань: чіткий перелік документів, порядок видання наказів, критерії погодження, а також особливості класифікації під час реорганізації чи ліквідації органів тощо.

Методика напрацьована за результатами аналізу практики 2023–2025 років та роботи утвореної НАДС Міжвідомчої робочої групи, до якої увійшли представники міністерств, ЦОВВ, правоохоронних органів та судової влади, інших органів.

«Про факт державної реєстрації, набрання чинності Методикою та початок її практичного застосування НАДС повідомить додатково», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці держслужба НАДС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]