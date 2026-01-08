  1. В Украине

В НАГС объяснили, когда начнет действовать новая Методика классификации должностей

10:54, 8 января 2026
Методика разработана по результатам анализа практики 2023–2025 годов.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы приказом № 164-25 утвердило новую Методику проведения классификации должностей государственной службы.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы разъяснило, когда начнет действовать новая Методика классификации должностей.

«На официальном вебсайте НАГС обнародован Приказ от 30.12.2025 № 164-25, которым утверждена новая редакция Методики проведения классификации должностей государственной службы. Данный документ разработан во исполнение части пятой статьи 51 Закона Украины „О государственной службе“», — заявили в НАГС и подчеркнули, что по состоянию на сегодняшний день продолжается процедура государственной регистрации данного Приказа в Министерстве юстиции Украины.

«Методика вступит в силу исключительно после ее государственной регистрации и официального опубликования. До этого момента применение норм указанного Приказа является преждевременным», — сообщили в НАГС.

Также в агентстве назвали ключевые изменения, которые внедряются новой Методикой:

Возвращение коллегиальности: восстановление работы классификационных комитетов, но с упрощенной процедурой для органов с небольшой численностью (для гибкости и учета организационной способности).

Сбалансирование ответственности: четкое разграничение ролей участников процесса, что снимает чрезмерную ответственность за содержание решений со служб управления персоналом.

Четкие принципы: определение единых принципов проведения классификации.

Устранение пробелов: уточнение оснований для проведения (или непроведения) повторной классификации.

Урегулирование практических вопросов: четкий перечень документов, порядок издания приказов, критерии согласования, а также особенности классификации при реорганизации или ликвидации органов и т. п.

Методика разработана по результатам анализа практики 2023–2025 годов и работы созданной НАГС Межведомственной рабочей группы, в состав которой вошли представители министерств, центральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и судебной власти, других органов.

«О факте государственной регистрации, вступлении Методики в силу и начале ее практического применения НАГС сообщит дополнительно», — добавили в ведомстве.

