Французькі фермери перекрили тракторами центр Парижа, відео

У Франції фермери заблокували торгівельні майданчики в Парижі та під’їзди до центру міста на знак протесту проти торгівельної угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР, пише Reuters.

Фермери з великої профспілки Coordination Rurale закликали до протестів у Парижі на тлі побоювань, що запланована угода про вільну торгівлю з блоком затопить ЄС дешевим імпортом продовольства, а також на знак протесту проти заходів уряду щодо боротьби з хворобою великої рогатої худоби.

Фермери припаркували десятки тракторів під Ейфелевою вежею та заблокували деякі під'їзди до центру міста, попри заборони поліції.

Міністр транспорту заявив, що десятки тракторів перекрили автомагістралі, що ведуть до столиці, напередодні ранкової години пік, у тому числі трасу A13, яка веде до Парижа із західних передмість та Нормандії, викликавши пробки завдовжки 150 км.

«Ми перебуваємо між обуренням та розпачом. Ми відчуваємо себе покинутими, і МЕРКОСУР — тому приклад», — заявив Стефан Пеллетье, високопосадовець профспілки, стоячи біля Ейфелевої вежі.

Голосування щодо угоди ЄС з МЕРКОСУР очікується в п'ятницю.

