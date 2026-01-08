Французские фермеры перекрыли тракторами центр Парижа

Из-за акции протеста в некоторых районах появились пробки длиной 150 км.

Фото: reuters.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции фермеры заблокировали торговые площадки в Париже и подъезды к центру города в знак протеста против торгового соглашения с южноамериканским блоком МЕРКОСУР, пишет Reuters.

Фермеры из крупного профсоюза Coordination Rurale призвали к протестам в Париже на фоне опасений, что планируемое соглашение о свободной торговле с блоком наводнит ЕС дешёвым импортом продовольствия, а также в знак протеста против мер правительства по борьбе с заболеванием крупного рогатого скота.

Фермеры припарковали десятки тракторов под Эйфелевой башней и заблокировали некоторые подъезды к центру города, несмотря на запреты полиции.

Министр транспорта заявил, что десятки тракторов перекрыли автомагистрали, ведущие к столице, накануне утреннего часа пик, в том числе трассу A13, которая ведёт в Париж из западных пригородов и Нормандии, вызвав пробки длиной 150 км.

«Мы находимся между возмущением и отчаянием. Мы чувствуем себя брошенными, и МЕРКОСУР — тому пример», — заявил Стефан Пеллетье, высокопоставленный представитель профсоюза, стоя возле Эйфелевой башни.

Голосование по соглашению ЕС с МЕРКОСУР ожидается в пятницу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.