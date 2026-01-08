Укрзалізниця оновила графіки руху 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських

УЗ в терміновому режимі переглянула графіки руху 180 поїздів.

Укрзалізниця повідомила про завершення оновлення графіків руху поїздів і відкриває продаж на поїзди відправленням з 22 січня. Як повідомили у компанії, продаж квитків на рейси з цієї дати відкриватиметься поступово.

За інформацією перевізника, близько 70% внутрішніх поїздів стали доступними для купівлі в застосунку УЗ уже з 08:00, усі міжнародні рейси — з 09:00, решта квитків буде з’являтися у продажу упродовж дня.

Загалом за зміненим розкладом курсуватимуть 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди. Оновлення графіків пов’язане з необхідністю внесення безпекових коригувань і мінімізації затримок на фастівській ділянці, де тривають відновлювальні роботи після пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський пояснив, що компанія пішла на тимчасове сповільнення окремих рейсів.

