  1. В Україні

Укрзалізниця оновила графіки руху 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських

12:47, 8 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
УЗ в терміновому режимі переглянула графіки руху 180 поїздів.
Укрзалізниця оновила графіки руху 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила про завершення оновлення графіків руху поїздів і відкриває продаж на поїзди відправленням з 22 січня. Як повідомили у компанії, продаж квитків на рейси з цієї дати відкриватиметься поступово.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією перевізника, близько 70% внутрішніх поїздів стали доступними для купівлі в застосунку УЗ уже з 08:00, усі міжнародні рейси — з 09:00, решта квитків буде з’являтися у продажу упродовж дня.

Загалом за зміненим розкладом курсуватимуть 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди. Оновлення графіків пов’язане з необхідністю внесення безпекових коригувань і мінімізації затримок на фастівській ділянці, де тривають відновлювальні роботи після пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський пояснив, що компанія пішла на тимчасове сповільнення окремих рейсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]