Укрзализныця обновила графики движения 118 поездов дальнего следования и 62 пригородных

Укрзализныця сообщила о завершении обновления графиков движения поездов и открывает продажу билетов на поезда с отправлением с 22 января. Как сообщили в компании, продажа билетов на рейсы с этой даты будет открываться постепенно.

По информации перевозчика, около 70% внутренних поездов стали доступными для покупки в приложении УЗ уже с 08:00, все международные рейсы — с 09:00, остальные билеты будут появляться в продаже в течение дня.

Всего по измененному расписанию будут курсировать 118 поездов дальнего следования и 62 пригородных поезда. Обновление графиков связано с необходимостью внесения корректировок по безопасности и минимизации задержек на фастовском участке, где продолжаются восстановительные работы после повреждения инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.

Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский пояснил, что компания пошла на временное замедление отдельных рейсов.

