  1. В Україні

Робота, кадри й демографія: уряд визначив правила ринку праці до 2030 року

12:11, 8 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін затвердив Стратегію зайнятості населення України до 2030 року.
Робота, кадри й демографія: уряд визначив правила ринку праці до 2030 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, яка визначає ключові пріоритети державної політики у сфері праці та зайнятості. Відповідне рішення ухвалено з метою забезпечення соціально-економічного розвитку держави та збереження людського капіталу в умовах демографічних і економічних викликів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається, стратегія спрямована на подолання дефіциту кадрів для економічного відновлення країни, формування інклюзивного ринку праці, розвиток гідних умов праці та розширення можливостей для зайнятості населення. Окрему увагу приділено управлінню демографічними викликами.

Документ передбачає впровадження сучасної державної політики зайнятості, що базується на аналізі даних, використанні цифрових інструментів ринку праці та ефективній роботі державних інституцій. Реалізація Стратегії відбуватиметься у партнерстві зі сторонами соціального діалогу та бізнесом. Документ має наблизити національну систему зайнятості до стандартів Європейського Союзу.

Також уряд затвердив операційний план заходів з реалізації Стратегії зайнятості на 2026–2028 роки.

Раніше видання Reuters писало, що уряд у 2024 році ухвалив демографічну стратегію до 2040 року. Документ передбачає, що вже у найближче десятиліття Україна матиме дефіцит 4,5 мільйона працівників. Найбільше кадрів бракуватиме будівництву, технологічному сектору та адміністративним послугам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]