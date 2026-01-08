Робота, кадри й демографія: уряд визначив правила ринку праці до 2030 року

Кабмін затвердив Стратегію зайнятості населення України до 2030 року.

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, яка визначає ключові пріоритети державної політики у сфері праці та зайнятості. Відповідне рішення ухвалено з метою забезпечення соціально-економічного розвитку держави та збереження людського капіталу в умовах демографічних і економічних викликів.

Як зазначається, стратегія спрямована на подолання дефіциту кадрів для економічного відновлення країни, формування інклюзивного ринку праці, розвиток гідних умов праці та розширення можливостей для зайнятості населення. Окрему увагу приділено управлінню демографічними викликами.

Документ передбачає впровадження сучасної державної політики зайнятості, що базується на аналізі даних, використанні цифрових інструментів ринку праці та ефективній роботі державних інституцій. Реалізація Стратегії відбуватиметься у партнерстві зі сторонами соціального діалогу та бізнесом. Документ має наблизити національну систему зайнятості до стандартів Європейського Союзу.

Також уряд затвердив операційний план заходів з реалізації Стратегії зайнятості на 2026–2028 роки.

Раніше видання Reuters писало, що уряд у 2024 році ухвалив демографічну стратегію до 2040 року. Документ передбачає, що вже у найближче десятиліття Україна матиме дефіцит 4,5 мільйона працівників. Найбільше кадрів бракуватиме будівництву, технологічному сектору та адміністративним послугам.

