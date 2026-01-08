Работа, кадры и демография: правительство определило правила рынка труда до 2030 года

Кабмин утвердил Стратегию занятости населения Украины до 2030 года.

Кабинет Министров утвердил Стратегию занятости населения Украины на период до 2030 года, которая определяет ключевые приоритеты государственной политики в сфере труда и занятости. Соответствующее решение принято с целью обеспечения социально-экономического развития государства и сохранения человеческого капитала в условиях демографических и экономических вызовов.

Как отмечается, стратегия направлена на преодоление дефицита кадров для экономического восстановления страны, формирование инклюзивного рынка труда, развитие достойных условий труда и расширение возможностей занятости населения. Отдельное внимание уделено управлению демографическими вызовами.

Документ предусматривает внедрение современной государственной политики занятости, основанной на анализе данных, использовании цифровых инструментов рынка труда и эффективной работе государственных институтов. Реализация Стратегии будет осуществляться в партнерстве со сторонами социального диалога и бизнесом. Документ должен приблизить национальную систему занятости к стандартам Европейского Союза.

Также правительство утвердило операционный план мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026–2028 годы.

Ранее издание Reuters писало, что правительство в 2024 году приняло демографическую стратегию до 2040 года. Документ предусматривает, что уже в ближайшее десятилетие Украина будет иметь дефицит 4,5 миллиона работников. Больше кадров не будет хватать строительству, технологическому сектору и административным услугам.

