  1. В Украине

Работа, кадры и демография: правительство определило правила рынка труда до 2030 года

12:11, 8 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин утвердил Стратегию занятости населения Украины до 2030 года.
Работа, кадры и демография: правительство определило правила рынка труда до 2030 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил Стратегию занятости населения Украины на период до 2030 года, которая определяет ключевые приоритеты государственной политики в сфере труда и занятости. Соответствующее решение принято с целью обеспечения социально-экономического развития государства и сохранения человеческого капитала в условиях демографических и экономических вызовов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается, стратегия направлена на преодоление дефицита кадров для экономического восстановления страны, формирование инклюзивного рынка труда, развитие достойных условий труда и расширение возможностей занятости населения. Отдельное внимание уделено управлению демографическими вызовами.

Документ предусматривает внедрение современной государственной политики занятости, основанной на анализе данных, использовании цифровых инструментов рынка труда и эффективной работе государственных институтов. Реализация Стратегии будет осуществляться в партнерстве со сторонами социального диалога и бизнесом. Документ должен приблизить национальную систему занятости к стандартам Европейского Союза.

Также правительство утвердило операционный план мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026–2028 годы.

Ранее издание Reuters писало, что правительство в 2024 году приняло демографическую стратегию до 2040 года. Документ предусматривает, что уже в ближайшее десятилетие Украина будет иметь дефицит 4,5 миллиона работников. Больше кадров не будет хватать строительству, технологическому сектору и административным услугам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минимальная зарплата учителей может вырасти до 30 тысяч грн с 2026 года

Законопроекты предусматривают увеличение заработных плат педагогов и сотрудников детских садов.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]