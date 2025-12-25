Украине грозит нехватка 4,5 миллиона работников — Reuters

По прогнозам Института демографии НАН Украины, к 2051 году население страны может сократиться до 25 миллионов.

Гоща — городок с примерно 5 тысячами жителей, расположенный далеко от фронта, но именно там наглядно видно последствия демографического кризиса, пишет Reuters. В соседнем селе Садовое закрылась школа, где когда-то обучалось более 200 детей — теперь там осталось лишь девять учеников.

«Два года назад мы были вынуждены закрыть это заведение… Потому что там осталось только девять детей», — рассказал Reuters глава поселкового совета Гощи Николай Панчук.

Население стремительно сокращается

Согласно данным Института демографии Национальной академии наук Украины, до начала полномасштабной войны в Украине проживало 42 миллиона человек, а сегодня — менее 36 миллионов, включая тех, кто находится на временно оккупированных территориях. По прогнозам Института демографии НАН Украины, к 2051 году население страны может сократиться до 25 миллионов.

Украина имеет один из самых высоких в мире уровней смертности и один из самых низких — рождаемости. По данным CIA World Factbook, на одно рождение приходится около трех смертей.

Средняя продолжительность жизни украинских мужчин снизилась с 65,2 года до 57,3 года в 2024 году. У женщин — с 74,4 до 70,9.

Эксперты предупреждают: для восстановления экономики и укрепления оборони страны потребуются миллионы людей.

Государство ищет выход

Правительство в 2024 году утвердило демографическую стратегию до 2040 года. Документ предусматривает, что уже в ближайшее десятилетие Украина столкнется с дефицитом 4,5 миллиона работников. Больше всего рабочих рук будет не хватать строительству, технологическому сектору и административным услугам.

Стратегия делает ставку на:

сдерживание эмиграции,

возвращение украинцев из-за границы,

развитие инфраструктуры,

улучшение жилищных условий,

возможное привлечение иммигрантов.

Как пишет Reuters, власти оценивают, что эти меры могут увеличить население до 34 миллионов к 2040 году, однако также предупреждают, что при нынешней динамике оно может сократиться до 29 миллионов.

В одной из двух школ, которые остались в Гоще, директор Мариянна Хрыпа рассказала, что количество первоклассников уменьшается, и что около 10% выпускников уезжают за границу.

Эмиграция бьет по будущему

По данным Центра экономической стратегии, 5,2 миллиона украинцев, которые уехали после начала вторжения, все еще находятся за границей. От 1,7 до 2,7 миллиона из них могут не вернуться никогда.

Особенно болезненным является отъезд молодых женщин — ключевой группы для рождаемости.

ООН прогнозирует, что к 2100 году население Украины может сократиться до 9–23 миллионов.

Родильное отделение Гощанской больницы потеряло государственное финансирование в 2023 году — из-за того, что набрало лишь 169 родов вместо необходимых 170.

Панчук отмечает, что население Гощи держится лишь благодаря тому, что жители окрестных сел переезжают в поселок после закрытия школ и медучреждений.

21-летняя Анастасия Ющук, работающая в кофейном фургоне, говорит, что многие молодые люди боятся заводить детей из-за войны и нестабильности. Рост стоимости жизни, повышение цен на жилье и аренду лишь усугубляют ситуацию.

