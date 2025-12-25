Україні загрожує нестача 4,5 мільйона працівників — Reuters

За прогнозами Інституту демографії НАН України, до 2051 року населення країни може скоротитися до 25 мільйонів.

Гоща — містечко з приблизно 5 тисячами жителів, розташоване далеко від фронту, але саме там наочно видно наслідки демографічної кризи, пише Reuters. У сусідньому селі Садове закрилася школа, де колись навчалося понад 200 дітей — тепер там залишилося лише дев’ятеро учнів.

«Два роки тому ми були змушені закрити цей заклад… Бо там залишилося лише дев’ятеро дітей», — розповів Reuters голова селищної ради Гощі Микола Панчук.

Населення стрімко скорочується

Згідно з даними Інституту демографії Національної академії наук України, до початку повномасштабної війни в Україні проживало 42 мільйони людей, а сьогодні — менше 36 мільйонів, включно з тими, хто живе на тимчасово окупованих територіях. За прогнозами Інституту демографії НАН України, до 2051 року населення країни може скоротитися до 25 мільйонів.

Україна має один із найвищих у світі рівнів смертності та один із найнижчих — народжуваності. За даними CIA World Factbook, на кожне народження припадає близько трьох смертей.

Середня тривалість життя українських чоловіків знизилася з 65,2 року до 57,3 року у 2024-му. У жінок — із 74,4 до 70,9.

Експерти попереджають: для відбудови економіки та оборони країні потрібні мільйони людей.

Держава шукає вихід

Уряд у 2024 році ухвалив демографічну стратегію до 2040 року. Документ передбачає, що вже у найближче десятиліття Україна матиме дефіцит 4,5 мільйона працівників. Найбільше кадрів бракуватиме будівництву, технологічному сектору та адміністративним послугам.

Стратегія робить ставку на:

стримування еміграції,

повернення українців із-за кордону,

розвиток інфраструктури,

покращення житлових умов,

можливе залучення іммігрантів.

Як пише Reuters, влада оцінює, що ці заходи можуть призвести до зростання населення до 34 мільйонів до 2040 року, але також попереджає, що до того часу воно може скоротитися до 29 мільйонів, якщо поточна динаміка збережеться.

В одній із двох шкіл, що залишилися у Гощі, директорка Маріанна Хрипа розповіла, що кількість першокласників зменшується, і що близько 10% випускників шкіл виїжджають за кордон.

Еміграція б’є по майбутньому

За даними Центру економічної стратегії, 5,2 мільйона українців, які виїхали після початку вторгнення, досі за кордоном. Від 1,7 до 2,7 мільйона можуть не повернутися ніколи.

Особливо болючим є від’їзд молодих жінок — ключової групи для народжуваності.

ООН прогнозує, що до 2100 року населення України може скоротитися до 9–23 мільйонів.

Пологове відділення Гощанської лікарні втратило державне фінансування у 2023 році — через те, що назбирало лише 169 пологів замість необхідних 170.

Панчук зазначає, що населення Гощі тримається лише завдяки тому, що мешканці навколишніх сіл переїжджають до селища — через закриття шкіл та медзакладів.

21-річна Анастасія Ющук, яка працює у кавовому фургоні, каже, що багато молодих людей бояться заводити дітей через війну та нестабільність. Підвищення вартості життя, зростання цін на житло та оренду лише погіршують ситуацію.

