Кабмін змінив порядок оренди держмайна: нові вимоги до цільового використання та аукціонів

Нові правила визначають, яке держмайно передається через аукціон.

Уряд оновив правила оренди державного та комунального майна, уточнивши вимоги до використання об’єктів і спростивши окремі процедури. Відповідні зміни внесено до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна.

Як повідомляється, Кабінет Міністрів уточнив перелік майна, яке передається в оренду за результатами аукціону та має використовуватися виключно за цільовим призначенням, визначеним балансоутримувачем. Водночас спрощено умови виключення з обмежень щодо використання окремих об’єктів — зокрема будівель і споруд закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту. Йдеться про майно, яке перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності відповідних закладів протягом останніх трьох років, за умови, що це не погіршує соціально-побутові умови для осіб, які навчаються або працюють у таких установах.

Також розширено перелік інформації, яка має оприлюднюватися про потенційний об’єкт оренди. Зокрема, додано відомості про цільове призначення об’єкта у разі включення його до Переліку першого типу (передача в оренду через аукціон) або Переліку другого типу (передача без аукціону), а також інформацію про аварійний стан майна або його невикористання балансоутримувачем протягом останніх трьох років.

Порядок доповнено новою нормою, яка визначає механізм встановлення цільового призначення об’єктів оренди. Відтепер балансоутримувач має визначати види економічної діяльності, для яких може використовуватися майно, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності. При цьому він зобов’язаний враховувати законодавчі заборони та обмеження, вплив діяльності орендаря на дотримання нормативів і ліцензійних умов, а також потреби працівників і відвідувачів у товарах та послугах, які надаватиме орендар.

Окремо врегульовано питання оренди майна, призначеного для зберігання запасів готівки Національного банку України та забезпечення готівкового грошового обігу. Такі об’єкти можуть передаватися в оренду Національному банку або уповноваженому ним банку за зверненням НБУ. Право оренди для уповноважених банків у цьому випадку визначатиметься окремим рішенням Правління Національного банку.

