  1. В Україні

Кабмін змінив порядок оренди держмайна: нові вимоги до цільового використання та аукціонів

11:12, 8 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові правила визначають, яке держмайно передається через аукціон.
Кабмін змінив порядок оренди держмайна: нові вимоги до цільового використання та аукціонів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд оновив правила оренди державного та комунального майна, уточнивши вимоги до використання об’єктів і спростивши окремі процедури. Відповідні зміни внесено до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляється, Кабінет Міністрів уточнив перелік майна, яке передається в оренду за результатами аукціону та має використовуватися виключно за цільовим призначенням, визначеним балансоутримувачем. Водночас спрощено умови виключення з обмежень щодо використання окремих об’єктів — зокрема будівель і споруд закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту. Йдеться про майно, яке перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності відповідних закладів протягом останніх трьох років, за умови, що це не погіршує соціально-побутові умови для осіб, які навчаються або працюють у таких установах.

Також розширено перелік інформації, яка має оприлюднюватися про потенційний об’єкт оренди. Зокрема, додано відомості про цільове призначення об’єкта у разі включення його до Переліку першого типу (передача в оренду через аукціон) або Переліку другого типу (передача без аукціону), а також інформацію про аварійний стан майна або його невикористання балансоутримувачем протягом останніх трьох років.

Порядок доповнено новою нормою, яка визначає механізм встановлення цільового призначення об’єктів оренди. Відтепер балансоутримувач має визначати види економічної діяльності, для яких може використовуватися майно, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності. При цьому він зобов’язаний враховувати законодавчі заборони та обмеження, вплив діяльності орендаря на дотримання нормативів і ліцензійних умов, а також потреби працівників і відвідувачів у товарах та послугах, які надаватиме орендар.

Окремо врегульовано питання оренди майна, призначеного для зберігання запасів готівки Національного банку України та забезпечення готівкового грошового обігу. Такі об’єкти можуть передаватися в оренду Національному банку або уповноваженому ним банку за зверненням НБУ. Право оренди для уповноважених банків у цьому випадку визначатиметься окремим рішенням Правління Національного банку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України нерухомість аукціон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]