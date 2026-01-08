  1. В Украине

Кабмин изменил порядок аренды госимущества: новые требования к целевому использованию и аукционам

11:12, 8 января 2026
Новые правила определяют, какое госимущество передается через аукцион.
Правительство обновило правила аренды государственного и коммунального имущества, уточнив требования к использованию объектов и упростив отдельные процедуры. Соответствующие изменения внесены в Порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества.

Как сообщается, Кабинет Министров уточнил перечень имущества, которое передается в аренду по результатам аукциона и должно использоваться исключительно по целевому назначению, определенному балансодержателем. В то же время упрощены условия исключения из ограничений по использованию отдельных объектов — в частности зданий и сооружений учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Речь идет об имуществе, которое находится в аварийном состоянии или не используется в деятельности соответствующих учреждений в течение последних трех лет, при условии, что это не ухудшает социально-бытовые условия для лиц, которые обучаются или работают в таких учреждениях.

Также расширен перечень информации, подлежащей обнародованию о потенциальном объекте аренды. В частности, добавлены сведения о целевом назначении объекта в случае включения его в Перечень первого типа (передача в аренду через аукцион) или Перечень второго типа (передача без проведения аукциона), а также информация об аварийном состоянии имущества или его неиспользовании балансодержателем в течение последних трех лет.

Порядок дополнен новой нормой, которая определяет механизм установления целевого назначения объектов аренды. Отныне балансодержатель должен определять виды экономической деятельности, для которых может использоваться имущество, в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности. При этом он обязан учитывать законодательные запреты и ограничения, влияние деятельности арендатора на соблюдение нормативов и лицензионных условий, а также потребности работников и посетителей в товарах и услугах, которые будет предоставлять арендатор.

Отдельно урегулирован вопрос аренды имущества, предназначенного для хранения запасов наличных средств Национального банка Украины и обеспечения наличного денежного обращения. Такие объекты могут передаваться в аренду Национальному банку или уполномоченному им банку по обращению НБУ. Право аренды для уполномоченных банков в этом случае будет определяться отдельным решением Правления Национального банка Украины.

правительство Кабинет Министров Украины недвижимость аукцион

Лента новостей

