Міноборони Великої Британії відмовилось розкривати плани щодо кількості військ для України

11:48, 8 січня 2026
Джон Гілі заявив, що оприлюднення даних про війська в Україні лише зіграє на користь Росії.
Фото: AFP
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відмовився розкривати кількість британських військових, яких Лондон потенційно може направити в Україну для підтримки миру. Про це повідомляє SkyNews.

Велика Британія та Франція у спільній декларації від 6 січня взяли на себе зобов’язання розгорнути війська в Україні у разі досягнення мирної угоди.

Відповідаючи на запит тіньового міністра оборони Джеймса Картліджа щодо конкретної чисельності британського контингенту, Джон Гілі заявив, що не має наміру розкривати деталі можливого розгортання.

«Я не буду вдаватися в подробиці щодо характеру діяльності, кількості військ, які можуть бути розгорнуті в Україні, або зобов’язань, узятих на себе іншими країнами», — зазначив він.

За словами міністра, публічне розкриття такої інформації «лише зробить Путіна мудрішим».

Водночас президент Франції Емманюель Макрон у середу заявив, що Париж розглядає можливість направлення «кількох тисяч» військових для виконання миротворчих завдань в Україні.

Франція Велика Британія

