Минобороны Великобритании отказалось раскрывать планы по количеству войск для Украины

Джон Гилли заявил, что обнародование данных о войсках в Украине только сыграет на руку России.

Министр обороны Великобритании Джон Гилли отказался раскрывать количество британских военных, которых Лондон потенциально может направить в Украину для поддержания мира, сообщает SkyNews.

Великобритания и Франция в совместной декларации от 6 января взяли на себя обязательство развернуть войска в Украине в случае достижения мирного соглашения.

Отвечая на запрос теневого министра обороны Джеймса Картлиджа о конкретной численности британского контингента, Джон Гилли заявил, что не намерен раскрывать детали возможного развертывания.

«Я не буду вдаваться в подробности относительно характера деятельности, количества войск, которые могут быть развернуты в Украине, или обязательств, взятых на себя другими странами», — отметил он.

По словам министра, публичное раскрытие такой информации «только сделает Путина мудрее».

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон в среду заявил, что Париж рассматривает возможность направления «нескольких тысяч» военных для выполнения миротворческих задач в Украине.

