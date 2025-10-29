Мінкульт визнав доцільним накладення санкцій на російський мультсеріал «Маша та Ведмідь»

У відомстві зазначили, що студія-виробник сплачує податки в РФ і може бути причетною до фінансування тероризму.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтримує ідею запровадження санкцій проти російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Про це стало відомо з офіційної відповіді на депутатське звернення народного депутата Ярослава Юрчишина.

У документі зазначається, що права на серіал належать російській студії «Анімаккорд», яка сплачує податки в РФ і, попри використання кіпрських офшорів, зберігає сталий зв’язок із Росією через структуру власності, управління та права інтелектуальної власності.

На думку парламентаря, така діяльність може свідчити про фінансування тероризму.

Юрчишин також наголосив, що студія продовжує отримувати прибутки з України — навіть попри блокування монетизації для російських авторів на YouTube. Це можливо, оскільки обмеження не діють для переглядів з української території. Таким чином, доходи від українськомовної версії мультсеріалу можуть надходити до Росії.

Мінкульт у своїй відповіді визнав, що накладення санкцій на «Машу та Ведмедя» може бути «можливим і доцільним» через ознаки фінансування тероризму.

Водночас відомство зауважило, що прямих доказів пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму чи виправдання збройної агресії РФ проти України у самому контенті серіалу не виявлено.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловив занепокоєння щодо мультфільму «Маша і Ведмідь». Він повідомив, що Нацполіція підтвердила зв’язок цього контенту з Росією і готова вжити заходів для обмеження його розповсюдження у випадку введення санкцій.

