  1. В Україні

У Києві військовий вимагав 8500 доларів хабаря за «тилову службу» та бронювання

19:35, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вартість «послуг» становила 2 тисяч доларів за службу в тилу та 6,5 тисяч — за бронювання.
У Києві військовий вимагав 8500 доларів хабаря за «тилову службу» та бронювання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, який вимагав 8500 доларів за тилову службу в ЗСУ та фіктивне працевлаштування з метою бронювання. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, підозрюваний, маючи особисті зв’язки, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду пообіцяв військовозобов’язаному вирішити питання щодо його призову на військову службу у тилову військову частину та фіктивного працевлаштування його друга на підприємство, що має статус критично важливого з подальшим бронюванням від мобілізації.

Вартість таких «послуг» становила 2000 доларів за призов на військову службу у тилову частину ЗСУ та 6500 доларів за незаконне бронювання шляхом фіктивного працевлаштування.

Після одержання неправомірної вигоди в розмірі 8500 доларів зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Київ військові мобілізація бронювання військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]