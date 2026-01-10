У Києві військовий вимагав 8500 доларів хабаря за «тилову службу» та бронювання

Вартість «послуг» становила 2 тисяч доларів за службу в тилу та 6,5 тисяч — за бронювання.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, який вимагав 8500 доларів за тилову службу в ЗСУ та фіктивне працевлаштування з метою бронювання. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, підозрюваний, маючи особисті зв’язки, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду пообіцяв військовозобов’язаному вирішити питання щодо його призову на військову службу у тилову військову частину та фіктивного працевлаштування його друга на підприємство, що має статус критично важливого з подальшим бронюванням від мобілізації.

Вартість таких «послуг» становила 2000 доларів за призов на військову службу у тилову частину ЗСУ та 6500 доларів за незаконне бронювання шляхом фіктивного працевлаштування.

Після одержання неправомірної вигоди в розмірі 8500 доларів зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

