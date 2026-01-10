  1. В Украине

В Киеве военный требовал 8 500 долларов взятки за «тыловую службу» и бронирование

19:35, 10 января 2026
Стоимость «услуг» составляла 2 тысячи долларов за службу в тылу и 6,5 тысячи — за бронирование.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, который требовал 8 500 долларов за службу в тылу Вооруженных сил Украины и фиктивное трудоустройство с целью бронирования. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, подозреваемый, имея личные связи и действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение пообещал военнообязанному решить вопрос его призыва на военную службу в тыловую воинскую часть, а также фиктивного трудоустройства его друга на предприятие, имеющее статус критически важного, с последующим бронированием от мобилизации.

Стоимость таких «услуг» составляла 2 000 долларов за призыв на военную службу в тыловую часть ВСУ и 6 500 долларов за незаконное бронирование путем фиктивного трудоустройства.

После получения неправомерной выгоды в размере 8 500 долларов злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъяли.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

прокуратура взятка Киев военные мобилизация бронирование военнообязанный военная служба

