  1. В Україні

Резервне живлення для критичної інфраструктури: уряд визначив ключовий пріоритет

19:17, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Україна розширює підтримку бізнесу для встановлення генеруючих установок.
Резервне живлення для критичної інфраструктури: уряд визначив ключовий пріоритет
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Децентралізована генерація є питанням виживання держави в умовах війни та стратегічним завданням уряду. Про це заявила прем’єр-міністра Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, Росія цілеспрямовано завдає ударів по великих об’єктах енергетичної інфраструктури, що підтверджує необхідність розвитку розподілених рішень, максимально наближених до споживача та здатних працювати автономно. Саме на цьому, наголосила прем’єр-міністр, базується енергетична стійкість країни.

Уряд визначив пріоритетом забезпечення критичної інфраструктури гарантованим резервним живленням. Для цього Кабінет Міністрів уже запровадив фінансові стимули для бізнесу та планує їх розширення. Окрім цього, максимально дерегульовано процес встановлення когенераційних установок.

Юлія Свириденко також підкреслила, що держава перебуватиме в постійному діалозі з бізнесом, зокрема через єдине комунікаційне вікно, що дозволяє ухвалювати рішення оперативно — вже зараз, а не після завершення війни.

Київська область, за словами очільниці уряду, є показовим прикладом реалізації цього підходу. Станом на сьогодні в регіоні працює 51 генеруюча установка — когенераційна, газотурбінна та газопоршнева — загальною потужністю майже 110 МВт. Лише протягом 2025 року було введено в експлуатацію 37 установок потужністю понад 77 МВт.

Паралельно реалізуються донорські проєкти, які у січні–лютому 2026 року додадуть нові генеруючі потужності для громад Вишневого, Вишгорода, Фастова, Броварів та Білої Церкви.

«Децентралізована генерація — це не тимчасове рішення. Це нова архітектура енергетичної безпеки України, яку ми будуємо вже сьогодні — разом із громадами та міжнародними партнерами», — зазначила Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]