Резервне живлення для критичної інфраструктури: уряд визначив ключовий пріоритет

Україна розширює підтримку бізнесу для встановлення генеруючих установок.

Децентралізована генерація є питанням виживання держави в умовах війни та стратегічним завданням уряду. Про це заявила прем’єр-міністра Юлія Свириденко.

За її словами, Росія цілеспрямовано завдає ударів по великих об’єктах енергетичної інфраструктури, що підтверджує необхідність розвитку розподілених рішень, максимально наближених до споживача та здатних працювати автономно. Саме на цьому, наголосила прем’єр-міністр, базується енергетична стійкість країни.

Уряд визначив пріоритетом забезпечення критичної інфраструктури гарантованим резервним живленням. Для цього Кабінет Міністрів уже запровадив фінансові стимули для бізнесу та планує їх розширення. Окрім цього, максимально дерегульовано процес встановлення когенераційних установок.

Юлія Свириденко також підкреслила, що держава перебуватиме в постійному діалозі з бізнесом, зокрема через єдине комунікаційне вікно, що дозволяє ухвалювати рішення оперативно — вже зараз, а не після завершення війни.

Київська область, за словами очільниці уряду, є показовим прикладом реалізації цього підходу. Станом на сьогодні в регіоні працює 51 генеруюча установка — когенераційна, газотурбінна та газопоршнева — загальною потужністю майже 110 МВт. Лише протягом 2025 року було введено в експлуатацію 37 установок потужністю понад 77 МВт.

Паралельно реалізуються донорські проєкти, які у січні–лютому 2026 року додадуть нові генеруючі потужності для громад Вишневого, Вишгорода, Фастова, Броварів та Білої Церкви.

«Децентралізована генерація — це не тимчасове рішення. Це нова архітектура енергетичної безпеки України, яку ми будуємо вже сьогодні — разом із громадами та міжнародними партнерами», — зазначила Свириденко.

