Резервное питание для критической инфраструктуры: правительство определило ключевой приоритет

Украина расширяет поддержку бизнеса для установки генерирующих установок.

Децентрализованная генерация является вопросом выживания государства в условиях войны и стратегической задачей правительства. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, Россия целенаправленно наносит удары по крупным объектам энергетической инфраструктуры, что подтверждает необходимость развития распределенных решений, максимально приближенных к потребителю и способных работать автономно. Именно на этом, подчеркнула премьер-министр, базируется энергетическая устойчивость страны.

Правительство определило приоритетом обеспечение критической инфраструктуры гарантированным резервным питанием. Для этого Кабинет Министров уже ввел финансовые стимулы для бизнеса и планирует их расширение. Кроме того, максимально дерегулирован процесс установки когенерационных установок.

Юлия Свириденко также подчеркнула, что государство будет находиться в постоянном диалоге с бизнесом, в частности через единое коммуникационное окно, что позволяет принимать решения оперативно — уже сейчас, а не после завершения войны.

Киевская область, по словам главы правительства, является показательным примером реализации этого подхода. По состоянию на сегодня в регионе работают 51 генерирующая установка — когенерационная, газотурбинная и газопоршневая — общей мощностью почти 110 МВт. Только в течение 2025 года было введено в эксплуатацию 37 установок мощностью более 77 МВт.

Параллельно реализуются донорские проекты, которые в январе–феврале 2026 года добавят новые генерирующие мощности для громад Вишневого, Вышгорода, Фастова, Броваров и Белой Церкви.

«Децентрализованная генерация — это не временное решение. Это новая архитектура энергетической безопасности Украины, которую мы строим уже сегодня — вместе с громадами и международными партнерами», — отметила Свириденко.

