Гіперзвукова ракета «Орєшнік»: чому вона небезпечна для України та світу

22:59, 10 січня 2026
Експерти оцінюють, що швидкість і кількість боєголовок роблять перехоплення майже неможливим.
Гіперзвукова ракета «Орєшнік»: чому вона небезпечна для України та світу
В ніч на 9 січня Росія здійснила удар по Україні гіперзвуковою ракетою «Орєшнік». Атака сталася у Львівській області, приблизно за 80 км від кордону з НАТО. За непідтвердженими даними у соцмережах, ціллю могла бути підземна газова інфраструктура, пише BILD.

Чому ракета настільки небезпечна

Професор політичних наук Герхард Манготт з Інсбрукського університету називає «Орєшнік» одним із найнебезпечніших озброєнь у світі:

  • швидкість ракети перевищує 12 000 км/год — у понад чотири рази швидше за сучасний винищувач;
  • її майже неможливо перехопити, а ефективність систем ППО, таких як Arrow 3 або Patriot, поки не перевірена проти таких ракет;
  • одна ракета може нести до шести бойових чи ядерних головок, що дозволяє атакувати кілька цілей одночасно з різними траєкторіями.

Манготт підкреслює, що це значно підвищує ризики ескалації війни.

Характер атаки під Львовом

За наявними даними, застосована ракета не містила вибухівки. Це свідчить про пропагандистський характер удару або про обережність Росії через експериментальний статус «Орєшніка», щоб уникнути випадкових уражень у напрямку дружніх держав чи країн НАТО.

Експерт зазначає, що озброєння ракети бойовими головками у майбутньому може дозволити Росії значно підвищити потенційну загрозу, роблячи перехоплення практично неможливим.

росія обстріл ракетний удар

