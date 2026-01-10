  1. В мире

Гиперзвуковая ракета «Орешник»: почему она опасна для Украины и мира

22:59, 10 января 2026
Эксперты оценивают, что скорость и количество боеголовок делают перехват практически невозможным.
В ночь на 9 января Россия нанесла удар по Украине гиперзвуковой ракетой «Орешник». Атака произошла во Львовской области, примерно в 80 км от границы с НАТО. По неподтвержденным данным в соцсетях, целью могла быть подземная газовая инфраструктура, пишет BILD.

Почему ракета настолько опасна

Профессор политических наук Герхард Манготт из Инсбрукского университета называет «Орешник» одним из самых опасных вооружений в мире:

  • скорость ракеты превышает 12 000 км/ч — более чем в четыре раза быстрее современного истребителя;
  • ее почти невозможно перехватить, а эффективность систем ПВО, таких как Arrow 3 или Patriot, пока не проверена против таких ракет;
  • одна ракета может нести до шести боевых или ядерных головок, что позволяет атаковать несколько целей одновременно с разными траекториями.

Манготт подчеркивает, что это значительно повышает риски эскалации войны.

Характер атаки под Львовом

По имеющимся данным, примененная ракета не содержала взрывчатки. Это свидетельствует о пропагандистском характере удара или об осторожности России из-за экспериментального статуса «Орешника», чтобы избежать случайных поражений в направлении дружественных государств или стран НАТО.

Эксперт отмечает, что вооружение ракеты боевыми головками в будущем может позволить России значительно повысить потенциальную угрозу, делая перехват практически невозможным.

россия обстрел ракетный удар

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

