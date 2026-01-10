Чому Пенсійний фонд не зарахував роки навчання до страхового стажу: пояснення і практичні поради
Українці, які оформлюють пенсію або перевіряють свій страховий стаж через електронні сервіси, дедалі частіше стикаються з несподіваною проблемою: роки навчання у виші не відображаються у стажі, навіть після завантаження сканованої копії диплома. Саме з такою ситуацією звертаються користувачі вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.
Йдеться, зокрема, про періоди навчання до 1 січня 2004 року — наприклад, з 1 вересня по 31 грудня 2003 року. Чому так відбувається і що з цим робити, розповіли в ПФУ.
Що таке страховий стаж і чому дата має значення
Згідно із законом, страховий стаж — це період, протягом якого людина була застрахована у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і за який щомісяця сплачувалися внески не менше мінімального розміру.
Ключовий момент — 1 січня 2004 року. Саме з цієї дати страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку. А от усе, що було до цієї дати, підтверджується не автоматично, а на підставі документів, передбачених законодавством, яке діяло раніше.
Які документи підтверджують навчання до 2004 року
Періоди страхового стажу, набуті до 2004 року, підтверджуються:
- трудовою книжкою;
- дипломами, свідоцтвами, посвідченнями про освіту;
- довідками з архівів та іншими офіційними документами, де зазначені строки навчання.
Важливо: йдеться саме про денну форму навчання у закладах вищої освіти, а також у системі професійної, післядипломної освіти, аспірантури, докторантури чи клінічної ординатури.
Альтернативний варіант — запис у трудовій книжці про період навчання із зазначенням документа, на підставі якого він внесений (номер і дата видачі диплома чи свідоцтва).
Чому диплом можуть не «побачити» в електронному кабінеті
Одна з найпоширеніших причин — невідповідність прізвища. Якщо диплом виданий, наприклад, на одне прізвище, а зараз у реєстрах зафіксоване інше (через шлюб або розірвання шлюбу), система не може автоматично пов’язати ці дані.
У такому разі потрібно додатково подати документи, які підтверджують зміну прізвища: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу або інші офіційні підтвердження.
Що варто зробити, аби стаж зарахували
Фахівці радять діяти послідовно:
- Переконатися, що диплом або інший документ містить чіткі дати навчання.
- Перевірити відповідність прізвища у дипломі та в поточних персональних даних.
- За потреби додати документи про зміну прізвища.
- У разі відсутності запису — надати архівну довідку або звернутися для внесення уточнень.
Чому це важливо
Навіть кілька місяців страхового стажу можуть відіграти роль при призначенні пенсії або визначенні її розміру. Тому перевірка даних і своєчасне підтвердження періодів навчання — не формальність, а реальний інструмент захисту власних пенсійних прав.
