  1. Общество
  2. / В Украине

Почему Пенсионный фонд не засчитал годы обучения в страховой стаж: разъяснения и практические советы

20:47, 10 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как периоды обучения до 2004 года учитываются при назначении пенсии и какие документы для этого нужны.
Почему Пенсионный фонд не засчитал годы обучения в страховой стаж: разъяснения и практические советы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые оформляют пенсию или проверяют свой страховой стаж через электронные сервисы, все чаще сталкиваются с неожиданной проблемой: годы обучения в вузе не отображаются в стаже даже после загрузки сканированной копии диплома. Именно с такой ситуацией обращаются пользователи вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь, в частности, идет о периодах обучения до 1 января 2004 года — например, с 1 сентября по 31 декабря 2003 года. Почему так происходит и что с этим делать, рассказали в ПФУ.

Что такое страховой стаж и почему дата имеет значение

Согласно закону, страховой стаж — это период, в течение которого человек был застрахован в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и за который ежемесячно уплачивались взносы не менее минимального размера.

Ключевой момент — 1 января 2004 года. Именно с этой даты страховой стаж исчисляется по данным персонифицированного учета. А все, что было до этой даты, подтверждается не автоматически, а на основании документов, предусмотренных законодательством, которое действовало ранее.

Какие документы подтверждают обучение до 2004 года

Периоды страхового стажа, приобретенные до 2004 года, подтверждаются:

  • трудовой книжкой;
  • дипломами, свидетельствами, удостоверениями об образовании;
  • справками из архивов и другими официальными документами, в которых указаны сроки обучения.

Важно: речь идет именно о дневной форме обучения в учреждениях высшего образования, а также в системе профессионального, последипломного образования, аспирантуре, докторантуре или клинической ординатуре.

Альтернативный вариант — запись в трудовой книжке о периоде обучения с указанием документа, на основании которого она внесена (номер и дата выдачи диплома или свидетельства).

Почему диплом могут не «увидеть» в электронном кабинете

Одна из самых распространенных причин — несоответствие фамилии. Если диплом выдан, например, на одну фамилию, а сейчас в реестрах зафиксирована другая (в связи с браком или расторжением брака), система не может автоматически связать эти данные.

В таком случае необходимо дополнительно подать документы, подтверждающие смену фамилии: свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или другие официальные подтверждения.

Что стоит сделать, чтобы стаж засчитали

Специалисты советуют действовать последовательно:

  1. Убедиться, что диплом или другой документ содержит четкие даты обучения.
  2. Проверить соответствие фамилии в дипломе и в текущих персональных данных.
  3. При необходимости добавить документы о смене фамилии.
  4. В случае отсутствия записи — предоставить архивную справку или обратиться для внесения уточнений.

Почему это важно

Даже несколько месяцев страхового стажа могут сыграть роль при назначении пенсии или определении ее размера. Поэтому проверка данных и своевременное подтверждение периодов обучения — это не формальность, а реальный инструмент защиты собственных пенсионных прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия обучение пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]