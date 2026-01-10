Почему Пенсионный фонд не засчитал годы обучения в страховой стаж: разъяснения и практические советы

Как периоды обучения до 2004 года учитываются при назначении пенсии и какие документы для этого нужны.

Украинцы, которые оформляют пенсию или проверяют свой страховой стаж через электронные сервисы, все чаще сталкиваются с неожиданной проблемой: годы обучения в вузе не отображаются в стаже даже после загрузки сканированной копии диплома. Именно с такой ситуацией обращаются пользователи вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Речь, в частности, идет о периодах обучения до 1 января 2004 года — например, с 1 сентября по 31 декабря 2003 года. Почему так происходит и что с этим делать, рассказали в ПФУ.

Что такое страховой стаж и почему дата имеет значение

Согласно закону, страховой стаж — это период, в течение которого человек был застрахован в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и за который ежемесячно уплачивались взносы не менее минимального размера.

Ключевой момент — 1 января 2004 года. Именно с этой даты страховой стаж исчисляется по данным персонифицированного учета. А все, что было до этой даты, подтверждается не автоматически, а на основании документов, предусмотренных законодательством, которое действовало ранее.

Какие документы подтверждают обучение до 2004 года

Периоды страхового стажа, приобретенные до 2004 года, подтверждаются:

трудовой книжкой;

дипломами, свидетельствами, удостоверениями об образовании;

справками из архивов и другими официальными документами, в которых указаны сроки обучения.

Важно: речь идет именно о дневной форме обучения в учреждениях высшего образования, а также в системе профессионального, последипломного образования, аспирантуре, докторантуре или клинической ординатуре.

Альтернативный вариант — запись в трудовой книжке о периоде обучения с указанием документа, на основании которого она внесена (номер и дата выдачи диплома или свидетельства).

Почему диплом могут не «увидеть» в электронном кабинете

Одна из самых распространенных причин — несоответствие фамилии. Если диплом выдан, например, на одну фамилию, а сейчас в реестрах зафиксирована другая (в связи с браком или расторжением брака), система не может автоматически связать эти данные.

В таком случае необходимо дополнительно подать документы, подтверждающие смену фамилии: свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или другие официальные подтверждения.

Что стоит сделать, чтобы стаж засчитали

Специалисты советуют действовать последовательно:

Убедиться, что диплом или другой документ содержит четкие даты обучения. Проверить соответствие фамилии в дипломе и в текущих персональных данных. При необходимости добавить документы о смене фамилии. В случае отсутствия записи — предоставить архивную справку или обратиться для внесения уточнений.

Почему это важно

Даже несколько месяцев страхового стажа могут сыграть роль при назначении пенсии или определении ее размера. Поэтому проверка данных и своевременное подтверждение периодов обучения — это не формальность, а реальный инструмент защиты собственных пенсионных прав.

