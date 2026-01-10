  1. В Україні

Будинок без опалення та їжі: на Чернігівщині матір чотирьох дітей підозрюють у злісному невиконанні обов’язків

21:23, 10 січня 2026
Дітей віком від 7 до 14 років вилучили з родини — вони перебувають у лікувальному закладі.
На Чернігівщині матір чотирьох дітей підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов’язків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що жінка систематично ухилялася від виконання батьківських обов’язків, ігнорувала виклики та попередження правоохоронних органів, освітніх установ, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вона не забезпечувала належного догляду, виховання та контролю за навчанням дітей віком 7, 8, 10 і 14 років.

За даними прокуратури, мати зловживала алкоголем, не дбала про стан здоров’я дітей. Будинок, у якому проживала родина, не опалювався та перебував у занедбаному стані. Діти часто залишалися без продуктів харчування, мешкали в антисанітарних умовах — у захаращених кімнатах із бездоглядними домашніми тваринами.

Через відсутність належної уваги до духовного й морального розвитку, а також контролю за навчанням і дозвіллям, діти мали проблеми з успішністю, нестійку увагу та обмежений словниковий запас.

Трьох хлопчиків та одну дівчинку вилучено з родини з метою захисту інтересів дітей, збереження їх життя та здоров'я. Наразі вони перебувають у лікувальному закладі.

За фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми 47-річній матері повідомлено про підозру (ст. 166 КК України).

прокуратура діти Чернігів

